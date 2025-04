Najbliższy rok spędzi za kratami. To kara za przestępstwo kradzieży z włamaniem do kościelnych skarbon

W minionym roku trzykrotnie włamał się do kościelnych skarbon. Został skazany za te przestępstwa na karę pozbawienia wolności. Nie stawił się w zakładzie karnym został, więc zatrzymany przez policjantów i dowieziony do miejsca prawnej izolacji. Spędzi tam najbliższy rok.

W piątek (4.04.25 r.), policjanci patrolujący Bartoszyce na jednej z ulic miasta zauważyli poszukiwanego 63-latka. To doskonale znany im mężczyzna, który był powodem licznych interwencji. Z końcem minionego roku trzykrotnie włamywał się do kościelnych skarbon i ukradł zgromadzone w nich ofiary pieniężne. Mężczyzna usłyszał zarzuty w warunkach tzw. mulirecydywy. Sąd wymierzył mu karę 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. 63-latek dobrowolnie nie zgłosił się do więzienia został, więc zatrzymany i przymusowo przewieziony do zakładu karnego.

KPP Bartoszyce