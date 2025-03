Moje wspomnienia z Balu Sportowca

Miałem wielki zaszczyt uczestniczyć w tym przepięknym przedsięwzięciu, jakie miało miejsce w Hotelu Omega w Olsztynie, dlatego teraz chciałbym napisać kilka słów o balu ,,Gazety Olsztyńskiej”.

Już 32 lata biorę udział w moim ulubionym plebiscycie, jakim jest wybór 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Można powiedzieć, że w tym roku obchodziłem plebiscytowe „połowinki”, gdyż wziąłem aktywny udział w głosowaniu w 32 z 64 edycji plebiscytu (nie znamy nikogo, kto mógłby pochwalić się dłuższym i nieprzerwanym stażem - red.).

Po przybyciu do Hotelu Omega zostałem przywitany przez organizatorów, czyli Artura Dryhynycza, Irenę Serowik, Jacka Warmińskiego no i oczywiście przez panią Agnieszkę Weder- Grygielewicz, prokurenta i dyrektora ds. marketingu oraz reklamy ,,Gazety Olsztyńskiej” i ,, Dziennika Elbląskiego” .

Po przybyciu wszystkich zaproszonych gości zajęliśmy miejsca przy stole, a po chwili mistrzowie ceremonii – bo tak śmiało mogę nazwać pana Artura i występującą po raz drugi w roli konferansjerki Zuzannę Leszczyńską - rozpoczęli bal, na początek witając gości, wśród których byli oczywiście sportowcy, trenerzy, działacze, najważniejsi na Warmii i Mazurach politycy, pracownicy nauki, sponsorzy oraz przyjaciele „Gazety Olsztyńskiej”, bez których tak piękna i wspaniała impreza by się nie odbyła.

Bardzo miłym zaskoczeniem było dla mnie to, że przy jednym stoliku znalazłem się m.in. z Adamem Seroczyńskim, brązowym medalistą olimpijskim z Sydney w 2000 roku, który obecnie jest wiceprezesem Polskiego Związku Kajakowego, z trenerem Ireneuszem Bukowieckim, ojcem Konrada i Macieja, którzy - jak się okazało - znaleźli się wśród laureatów 64. Plebiscytu. Z Maciejem Bukowieckim, lekkoatletycznym trenerem Juranda Szczytno, także miałem zaszczyt zasiąść przy jednym stole.

Nie ukrywam, że byłem wzruszony - dla takich chwil warto żyć, bo tego, co zobaczyłem i przeżyłem, nikt już mi nie odbierze. Zobaczyć lub przeczytać w gazecie albo w internecie to nie to samo, co przeżyć to wszystko na żywo. Dlatego bardzo się cieszę, że po razu drugi mogłem być uczestnikiem balu.

W trakcie tej przepięknej imprezy spotkałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi mogłem porozmawiać. Tematy oczywiście były sportowe, chociaż nie tylko. Miałem przyjemność rozmawiać z panem Zbigniewem Lubiejewskim. I była to przyjemność podwójna, bo przecież siatkarski mistrz olimpijski z Montrealu (1976) pochodzi z moich Bartoszyc. Długo porozmawialiśmy sobie jak Zbigniew ze Zbigniewem, a na koniec złoty medalista olimpijski wpisał się mi do albumu, bo od lat jestem łowcą autografów. Będzie to dla mnie wspaniała pamiątka.

Nie sposób wymienić wszystkich, z którymi w sobotni wieczór miałem przyjemność porozmawiać, ale zapewniam, że towarzystwo było wyśmienite.

Dodam jeszcze, że w „złotej dziesiątce” 64. Plebiscytu znalazło się czterech kandydatów, na których głosowałem, a na 13. miejscu został sklasyfikowany mój ziomal Adam Binięda, znakomity pilot rajdowy, ubiegłoroczny wicemistrz Polski.

Mam nadzieję, że kiedyś, może już za rok, pan Adam znajdzie się wśród 10 Najpopularniejszych Sportowców Warmii i Mazur. Tego mu życzę z całego serca.

Poza tym bardzo się cieszę, że wyróżniona została Irena Serowik, na którą głosowałem. Przypomnę, że pani Irena jest kajakarką, wielokrotną mistrzynią świata i Polski mastersów.

Po wspaniałym wieczorze wróciłem do domu, ale piękne chwile i wspomnienia z balu na długo pozostaną w mojej pamięci.

Panie Arturze, dziękuję panu za wszystko, co pan robi, a przy okazji gratuluję, bo był to przecież pański 26. bal. Życzę by następne były równie udane.

Kończąc, pozdrawiam serdecznie i już czekam z niecierpliwością na 65. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Przy okazji zachęcam wszystkich do udziału w Balu Sportowca, bo naprawdę warto!

Zbigniew KOBUSZEWSKI



CZOŁOWA DWUDZIESTKA 64. PLEBISCYTU

1. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 39 punktów

2. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn) - 38,5

3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 38

4. Lena Maruszak (jeździectwo, AZS UWM Olsztyn) - 37

5. Jakub Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) - 35,5

6. Judyta Andrukajtis (boks, Elite Fight Club Lidzbark Warmiński) - 33*

7. Paweł Pszczółkowski (biegi, Pszczółkowski Team) - 33

8. Agata Barwińska (żeglarstwo, MOS SSW Iława) - 33

9. Michał Burczyński (bojery, AZS UWM Olsztyn) - 30

10. Szymon Jakubiszak (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) - 28

*********

11. Aleksandra Lisowska (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 26

12. Piotr Woźniak (pływanie, Kormoran Olsztyn) - 24

13. Adam Binięda (rajdy samochodowe, AF Motorsport) - 21

14. Zbigniew Staniszewski (rallycross, Staniszewski Team) - 21

15. Karol Zalewski (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) - 18,5

16. Karol Prawdzik (sporty siłowe, KPP Gołdap) - 16

17. Natalia Kuczewska (boks, Mazur Ełk) - 15,5

18. Szymon Piątkowski (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) - 14,5

19. Przemysław Zamojski (koszykówka, Energa Basketball Elbląg) - 13

20. Wojciech Golks (piłka ręczna, Jedynka Kodo Morąg) - 12

* w przypadku takiej samej liczby punktów o końcowej kolejności decydowało wyższe miejsce w głosowaniu kuponowym