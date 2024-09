Dużo sytuacji, ale bramek mało

- W poprzednim sezonie trzecią porażkę zaliczyliście dopiero w dziewiątej kolejce, chociaż byliście beniaminkiem, tymczasem teraz tyle porażek macie już po sześciu meczach!

- Rzeczywiście słabo weszliśmy w sezon, bo kolejno przegraliśmy ze Stawigudą, Śniardwami i Vęgorią. Porażki te bolą podwójnie, bowiem za każdym razem wynik mógł być, a nawet powinien, być zdecydowanie korzystniejszy. Przypomnę, że ze Stawigudą w ostatniej akcji meczu mieliśmy znakomitą sytuację na doprowadzenie do remisu 2:2, w Orzyszu straciliśmy gola już w 13. minucie, po czym po przerwie oblegaliśmy, niestety, nieskutecznie bramkę gospodarzy. Natomiast z Węgorzewem tylko w ostatnich dziesięciu minutach mogliśmy zdobyć trzy gole. Sami straciliśmy za to aż cztery bramki - naprawdę nie pamiętam, kiedy poprzednio w Górowie rywale tyle razy pokonali naszego bramkarza. Reasumując, stwarzamy sytuacje, i to sporo, ale mamy olbrzymie problemy ze skutecznością, bo w decydujących momentach brakuje nam dokładności albo chłodnej głowy.

- Jest to efekt problemów ze składem, na które często narzekałeś w poprzednim sezonie?

- Nie, jest wręcz przeciwnie, bo na treningach mam nawet po 20 zawodników. Problemem jest brak klasowego napastnika. Poprzedni sezon rozpoczęliśmy z Radkiem Biedulskim, który jako nasz podstawowy napastnik otworzył worek z bramkami. Niestety, szybko doznał kontuzji i już do końca rozgrywek nie pojawił się na boisku. A teraz też go nie mamy, bo Radek wyjechał za granicę. W tej sytuacji ciężar zdobywani bramek mieli wziąć na siebie inni zawodnicy, ale jak na razie wychodzi to im słabo.

- W efekcie mniej bramek od Cresovii strzeliły jedynie Victoria Bartoszyce i beniaminek z Orżyn.

- Dokładnie, chociaż warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie też nie byliśmy jakoś specjalnie bramkostrzelni (Cresovia strzeliła 55 goli, a gorszy wynik miały jedynie Victoria - 48, oraz Łyna Sępopol - 35 - red.). Szkoda tylko, że wciąż borykamy się z tym problemem.

- Niedawno przegraliście z liderem, a w sobotę w Iłowie zmierzycie się z trzecim zespołem tabeli, więc znowu o punkty będzie bardzo trudno. Co wiecie o Polonii?

- Nic, bo jest to nowy zespół w naszej grupie, nigdy więc nawet nie byliśmy w tamtych rejonach.

- Trochę ponad rok temu Polonia w bezkompromisowy sposób wybiła z głowy bartoszyckiej Victorii marzenia o IV lidze (w Iłowie gospodarze zwyciężyli 6:0, a w Bartoszycach Victoria przegrała 1:4 - red.).

- Miałem okazję obejrzeć wtedy jeden z dwóch meczów barażowych między tymi zespołami. Polonia uratowała się przed degradacją do okręgówki, po czym w następnym sezonie IV ligi spadła z hukiem. A wracając do naszego najbliższego meczu, to mam nadzieję, że skoro postawiliśmy się Stawigudzie, to w Iłowie też nas na to stać, bo mamy swoje atuty.

- A jacy wasi ligowi rywale mają największe atuty, które pozwolą im powalczyć o IV ligę?

- Na początku sezonu na pewno zaskoczeniem jest postawa Orła Janowiec Kościelny, bo chyba nikt się nie spodziewał, że beniaminek będzie tak wysoko w tabeli. Oczywiście mocnym kandydatem do awansu jest Stawiguda, która ma duże - jak na ten poziom rozgrywek - pieniądze oraz ogranych zawodników. Mocne też będzie Iłowo - co prawda po spadku z IV ligi trochę się osłabiło, jednak zaraz pojawiło się tam kilka ciekawych nazwisk. Skutecznie punktuje także Kłobuk Mikołajki, ale tak to już jest, że tam gdzie są jakieś pieniądze, tam jest szansa na zbudowanie dobrego zespołu. Na minus zaskakuje natomiast Reszel, drugi zespół poprzedniego sezonu (w barażach o IV ligę Orlęta przegrały z rezerwami Stomilu - red.). Jestem jednak przekonany, że już wkrótce Orlęta, tak jak i my, w końcu odbiją się od dolnej części tabeli.

- A Korsze, które sezon 2023/24 zakończyły na trzecim miejscu?

- W Korszach borykają się z tymi problemami, z którymi my borykaliśmy się rok czy dwa lata temu. Dochodzi tam do zmiany pokoleniowej, młodzież wchodzi do zespołu, więc musi upłynąć jeszcze sporo czasu, by się ograła wśród seniorów.

- Wspomniałeś o pieniądzach, które są w niektórych klubach okręgówki. A jak to jest w Cresovii?

- My jesteśmy - na przykład w porównaniu z Victorią - ligowymi biedakami. Przecież Bartoszyce w porównaniu z Górowem Iławeckim to wielkie miasto ze zdecydowanie większymi możliwościami. Dzięki temu Victoria ma budżet, o którym my możemy jedynie pomarzyć. Tam klub ma ponad sto tysięcy na sezon, a u nas budżet będzie niemal zerowy, bo od władz Górowa dostaniemy bardzo małe wsparcie. Dlatego dziwię się, jak w takich warunkach i z takimi pieniędzmi w Bartoszycach nie są w stanie zbudować silnej drużyny. Cóż, w ósmej kolejce w derbach powiatu zagramy na wyjeździe z Victorią, no i wtedy zobaczymy, jak nasz lokalny rywal się zaprezentuje. Na pewno Victoria będzie chciała się odkuć, ale my też potrzebujemy punktów, jeżeli nie chcemy w końcówce sezonu bronić się przed spadkiem.

>>> Porażka w 6. kolejce ze Stawigudą oznacza, że Victoria zalicza najgorszy początek sezonu od... 22 lat! Oto najsłabsze wyniki bartoszyczan po sześciu kolejkach:

* 2014/15 (IV liga) - 3 punkty

* 2017/18 (okręgówka) - 5

* 2018/19 (okręgówka) - 3

* 2020/21 (okręgówka) - 5

* 2021/22 (okręgówka) - 5

* 2024/25 (okręgówka) - 1



* Wyniki 6. kolejki: Cresovia Górowo Iławeckie - Vęgoria Węgorzewo 1:4, Victoria Bartoszyce - GKS Stawiguda 1:4, Czarni Olecko - MKS Korsze 3:0, Błękitni Pasym - Naki Olsztyn 2:6, Iskra Narzym - Gwardia Szczytno 3:1, Perkun Orżyny - Orzeł Janowiec Kościelny 1:2, Śniardwy Orzysz - Polonia Iłowo 1:3, Kłobuk Mikołajki - Orlęta Reszel 4:3.

GRUPA 1

1. Stawiguda 18 26:4

2. Orzeł 16 18:6

3. Polonia 15 23:8

4. Iskra 14 20:11

5. Kłobuk 13 15:14

6. Czarni 12 16:10

7. Śniardwy 10 11:13

8. Naki 7 15:16

9. Błękitni 7 12:12

10. Gwardia 6 6:15

11. Vęgoria 6 13:23

12. Cresovia 4 6:11

13. Korsze 4 6:18

14. Orlęta 4 13:15

15. Victoria 1 5:17

16. Perkun 1 4:16

* Grupa 2: Zatoka Braniewo - Olimpia III Elbląg 3:1, Motor Lubawa - Constract Lubawa 0:0, Czarni Rudzienice - Płomień Turznica 4:0, Huragan Morąg - Polonia Pasłęk 5:3, Wel Lidzbark - Błękitni Orneta 1:7, Ossa Biskupiec Pomorski - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2:0, Kormoran Zwierzewo - Dąb Kadyny 0:0.

* Concordia II Elbląg wycofała się z rozgrywek, a jej wyniki zostały anulowane.

ARTUR DRYHYNYCZ

GRUPA 2

1. Ossa 18 21:6

2. Drwęca 15 22:7

3. Błękitni 14 25:12

4. Zatoka* 12 16:4

5. Płomień* 12 12:8

6. Polonia 10 14:10

7. Dąb 10 12:8

8. Czarni 8 10:12

9. Huragan 7 12:17

10. Constract* 7 10:9

11. Kormoran 7 11:15

12. Motor 1 5:12

13. Unia* 0 10:20

14. Olimpia III* 0 5:19

15. Wel 0 6:32

* mecz mniej