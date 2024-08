Groźny Klub Sportowy Stawiguda

Wysokie zwycięstwo Kruklankach, gdzie w roli gospodarza występuje Vęgoria, tak podsumowano w mediach społecznościowych GKS Stawiguda: „Dobry mecz na odpowiedniej intensywności, szczególnie jeśli chodzi o wymianę piłki w ofensywie. Szczególnie zabójcze okazało się ostatnie 20 minut meczu, gdy wyprowadziliśmy bardzo dużo groźnych akcji zespołowych i często gościliśmy w polu karnym rywali. Bartek Piórkowski kończy dziś z hat-trickiem (ale nie zabiera żadnej piłki do domu), kapitalnymi asystami popisują się Wojtek Ratajczak, Misza Akinin oraz Kamil Dekert, debiutanckie trafienia ligowe zaliczają Oliwier Żyzniewski i Kamil Skrzęta, Łukasz Gorgol po raz pierwszy od marca b.r. wychodzi na boisko w podstawowym składzie, wszyscy rezerwowi dają bardzo dobre zmiany, pomagając tym samym Drużynie – perfekcyjna sobota w wykonaniu Gieksy, brawo”!

W 3. kolejce - 24 sierpnia o godz. 17 - GKS po raz pierwszy w tym sezonie zagra u siebie, a jego rywalem będą Śniardwy.

* Vęgoria Węgorzewo - GKS Stawiguda 1:8 (1:1)

0:1 - Piórkowski (17), 1:1 - Korczak (29), 1:2 - Gogolewski (47), 1:3 - Piórkowski (54), 1:4 - Skrzęta (56), 1:5 - Piórkowski (72), 1:6 - Skrzęta (79), 1:7 - Ratajczak (86), 1:8 - Żyzniewski (88)

Zdecydowanie gorsze nastroje panują w Węgorzewie, Bartoszycach i Korszach, bowiem kluby z tych trzech miast jeszcze nie zdobyły nawet punktu. O ile można uznać, że Victoria jedynie kontynuuje fatalną grę z poprzedniego sezonu, kiedy to dopiero w barażach uratowała się przed spadkiem do klasy A, o tyle postawa Korsz i Vęgorii jest sporym zaskoczeniem, ponieważ mamy do czynienia z trzecią i szóstą ekipą sezonu 2023/24!

* Inne wyniki: Śniardwy Orzysz - MKS Korsze 5:2, Polonia Iłowo - Naki Olsztyn 6:2, Victoria Bartoszyce - Gwardia Szczytno 0:1 (0:1), Czarni Olecko - Orzeł Janowiec Kościelny 0:3, Iskra Narzym - Błękitni Pasym 1:1, Orlęta Reszel - Perkun Orżyny 0:0, Kłobuk Mikołajki - Cresovia Górowo Ił. 1:0.