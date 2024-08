To był najszybszy bieg w historii olimpiad

Pierwszy raz w historii trzy zawodniczki w jednym biegu zeszły poniżej 49 sekund. Ponadto każda z ośmiu finalistek złamała barierę 50 s. Ostatnia Henriette Jaeger z Norwegii uzyskała czas 49,96.

26-letnia Kaczmarek zdobyła swój trzeci medal olimpijski. Trzy lata temu w Tokio wywalczyła złoto w sztafecie mieszanej oraz srebro w sztafecie 4x400 m. Jest drugą polską lekkoatletką, która zdobyła olimpijski medal w biegu na 400 metrów. W 1976 roku w Montrealu na tym dystansie triumfowała Irena Szewińska.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk pogratulowali lekkoatletce. Podziękowania w mediach społecznościowych przekazał też wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Biegaczka zachwycała formą od początku roku. W styczniu podczas zgrupowania w RPA ustanowiła rekord kraju w biegu na 300 m - 35,52. Poprawiła także rekordy życiowe na 100 m - 11,54 oraz 200 m - 23,05.

Na początku lipca poprawiła rekord Polski na 48,90, a w olimpijskim w finale uzyskała drugi czas w karierze. Taki sam rezultat miała 10 czerwca, gdy wygrała mistrzostwa Europy w Rzymie.

Przed rokiem Kaczmarek wywalczyła srebrny medal mistrzostw świata w Budapeszcie, gdzie triumfowała Paulino. Reprezentantka Dominikany w stolicy Francji ponownie była najlepsza.

Wicemistrzynią olimpijską została Eid Naser, która w 2019 roku wygrała MŚ w Dausze, ustanawiając rekord Azji - 48,14. To również trzeci wynik w historii światowej lekkoatletyki. Później jednak została zawieszona za doping i ominęły ją igrzyska w Tokio oraz kilka innych ważnych międzynarodowych imprez.

To pierwszy medal polskich lekkoatletów w Paryżu, a siódmy reprezentacji biało-czerwonych. Na łączny dorobek składają się, poza krążkiem Kaczmarek, złoto Aleksandry Mirosław we wspinaczce sportowej na czas, srebro kajakarki górskiej Klaudii Zwolińskiej w konkurencji K1 oraz brązy czwórki podwójnej wioślarzy, drużyny szpadzistek, tenisistki Igi Świątek oraz Aleksandry Kałuckiej we wspinaczce na czas.

Medale mają zapewnione także pięściarka Julia Szeremeta oraz siatkarze, którzy wystąpią w finale, więc zdobędą złoto lub srebro.