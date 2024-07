Żona uciekła przez okno. 37-latek aresztowany

W piątek, 6 lipca Sąd Rejonowy w Bartoszycach aresztował 37-latka podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w środę, 3 lipca po zgłoszeniu świadków, którzy widzieli jak kobieta ucieka z mieszkania przez okno. Pijany i agresywny mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i nie miał zamiaru otworzyć drzwi. Policjanci dostali się do wnętrza przez to samo okno, którym uciekła pokrzywdzona. 37-latke trafił za kraty. Przesłuchano świadków, przyjęto zawiadomienie od pokrzywdzonej, wykonano oględziny jej ciała i uzyskano opinię biegłego w zakresie jej obrażeń. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu. Prokurator z policjantami wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt. Sąd uznał wniosek za zasadny. Mieszkaniec Bartoszyc za kratami poczeka na proces. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.



STOP przemocy domowej!

W przypadku przemocy domowej szybka reakcja może wiele zmienić. Na terenie naszego kraju, obok Policji działa wiele instytucji, które pomagają osobom dotkniętym przemocą ze strony najbliższych. Powiadomić o swojej trudnej sytuacji można dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub do dyżurnego najbliższej jednostki Policji. Wsparcie i porady otrzymamy także od operatorów m. in. Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002. Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226), czy Linii Pomocy Pokrzywdzonym (tel. 222 309 900). Można również wysłać e-maila na adres: info@numersos.pl.

W sytuacji, gdy potrzebna jest natychmiastowa reakcja i pomoc ze strony innych osób, można wykonać dyskretny gest, międzynarodowy znak „Pomóż mi”. Wykonanie tego znaku jest proste: Pokaż otwartą dłoń, a następnie złóż dłoń w pięść, chowając kciuk do środka. Osoby postronne widząc ten gest, powinny dyskretnie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy

112 i poinformować, że ktoś w ten sposób poprosił o pomoc.