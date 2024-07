Na korcie w pocie czoła i na ostatnich nogach

Wśród uczestników pojawiło się kilka nowych nazwisk, z tego powodu rywalizacja zapowiadała się ciekawie, bowiem jej przebieg był wielką niewiadomą. No i pierwsza faza turnieju obfitowały w dramatyczne pojedynki, podczas których wydarzenia na korcie często miały nieoczekiwany obrót. Na słowa uznania tradycyjnie zasłużyły panie, które dzielnie walczyły z męskimi rywalami, że wymienimy chociażby Gabrysię Paterek. Jak zawsze jedni się cieszyli po udanych akcjach oraz wygranych gemach i meczach, a inni przeżywali smutek po porażce. Tak jak Adam Duchnik, który popełnił wiele podwójnych błędów serwisowych, w efekcie najpierw przegrał z Marcelem Jakubowskim (uczniem olsztyńskiej szkoły tenisowej CTZ Wróbel), po czym uległ Maciejowi Grypińskiemu, który z kolei we wcześniejszym pojedynku - zaciętym i obfitującym w wiele zwrotów akcji - przegrał z doświadczonym Andrzejem Cegiełką. Warto dodać, że Cegiełka ograł też Jakubowskiego, który robi systematyczne postępy.

W turnieju - po długiej nieobecności - wziął udział Marcin Paterek, pierwszy mistrz Bartoszyc sprzed lat. No i jak dawniej pan Marcin szedł od zwycięstwa do zwycięstwa, dzięki czemu w finale spotkał się - tak jak przed laty - z Cegiełką. Mecz był bardzo zacięty, lecz ostatecznie z rywalem, upałem i wiatrem wygrał 6:3 Paterek. Na koniec warto dodać, że rywalizacja tych dwóch zawodników - na początku trenowanych przez Kazimierza Kobusa - trwa od blisko 20 lat!

Trzecie miejsce w pocie czoła i na ostatnich nogach wywalczył dzielny i wytrwały Przemysław Wojtowicz.

* Wyniki, ćwierćfinały: Przemysław Wojtowicz - Marcin Paterek 3:6, Kamil Krupiński - Dariusz Dec 6:3, Andrzej Cegiełka - Marcel Jakubowski 6:3, Bartłomiej Laszuk - Marek Kozłowski 6:4; półfinały: Paterek - Krupiński 6:3, Cegiełka - Laszuk 7:5; finał: Paterek - Cegiełka 6:3.

* Klasyfikacja generalna GP Bartoszyc po pięciu turniejach: 1. Wojtowicz Przemysław (Pieniężno) - 678; 2. Laszuk Bartłomiej (Braniewo) - 530; 3. Donat Mariusz (Kętrzyn) - 500; 4. Paterek Marcin (Galiny) - 500; 5. Cegiełka Andrzej (Bartoszyce) - 450; 6. Krupiński Kamil (Bartoszyce) - 440; 7. Kozłowski Marek (Bartoszyce) - 412; 8. Grypiński Maciej (Korsze) - 391; 9. Dec Dariusz (Lidzbark Warmiński) - 216; 10. Lubieniecki Konrad (Olsztyn) - 200.

* Kolejny turniej zostanie rozegrany 14 lipca o godz.9. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Zapisy i informacje: tel. 600 891 116.