Dwa zdarzenia jednego dnia. Trwa ustalanie przyczyn wypadku motocyklistki

Oba zdarzenia drogowe miały miejsce we wtorek, 30 kwietnia. Przed godz. 13:00 na drodze krajowej nr 51 nieopodal Bartoszyc, na wysokości miejscowości Plęsy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 64-latek wyjeżdżający mercedesem na drogę krajową nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy citroena. Doszło do zderzenia aut, które zostały poważnie uszkodzone. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Niestety tego samego nie można powiedzieć o wypadku motocyklistki, do którego doszło tego samego dnia wieczorem na drodze wojewódzkiej relacji Bartoszyce-Kętrzyn w okolicy skrzyżowania do Sępopola. 36-latka jadąca suzuki, po tym jak podjęła manewr wyprzedzania forda, straciła panowanie nad motocyklem, wypadła z jezdni i podróż zakończyła na polu uprawnym. Mieszkanka Bartoszyc była trzeźwa. Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Winny kolizji drogowej w okolicy Plęs 64-latek z Gminy Bartoszyce został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a 10 pkt karnych zasiliło jego konto. Sprawą wypadku drogowego z udziałem 36-letniej motocyklistki zajmą się policjanci z wydziału kryminalnego. Dochodzenie pomoże w wyjaśnieniu jego przyczyny.

kpp/tom