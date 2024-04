Cztery gole nie dały Łynie nawet remisu

PIŁKA NOŻNA\\\ W 21. kolejce grupy 1 klasy okręgowej Łyna zdobyła w Olecku aż cztery bramki, a mimo to nie zaliczyła pierwszego wiosennego zwycięstwa. Natomiast Victoria wygrała w Szczytnie, chociaż po 80 minutach to Gwardia prowadziła 4:2!

* Czarni Olecko - Łyna Sępopol 6:4 (5:2)

1:0 - Dawidziuk (3), 2:0 - Kozłowski (17), 2:1 - Antczak (18), 3:1, 4:1 - Kozłowski (35, 36), 5:1 - Kowalewski (38), 5:2 - Antczak (43), 5:3, 5:4 - Gigielewicz (50, 81), 6:4 - Plaga (90+2)

Łyna, która pewnie zmierza do klasy A, niespodziewanie postraszyła Czarnych, chociaż przed wyjazdem do Olecka niektórzy kibice w Sępopolu obawiali dwucyfrowej porażki.

„Nasi w Olecku walczyli do końca, nie udało się, przegraliśmy 6:4 , ale na nosie zagraliśmy tym, co skazywali nas na dwucyfrowe wyniki i blamaż. Jesteśmy żywi, może mocno obici, ale serce niebiesko zielone bije” - napisano w mediach społecznościowych Łyny.

* Gwardia Szczytno - Victoria Bartoszyce 4:5 (1:2)

0:1 - Puszka (10 samob.), 0:2 - Kozera (23), 1:2 - Kwiecień (41), 2:2 - Krajza (58), 3:2 - Balcerzak (68), 4:2 - Wnuk (71), 4:3 - Kaplewski (81), 4:4, 4:5 - Pawłowski (76, 90)

Po zwycięstwie w Szczytnie Rafał Solecki, trener Victorii Bartoszyce, napisał w klubowych mediach społecznościowych: Brawa to należą się dla piłkarzy stanęli dzisiaj na wyżyny - mimo niekorzystnego wyniku potrafili odrobić straty... panowie jesteście "mega" wielkie brawa dodając w pierwszym składzie aż siedmiu młodzieżowców "Kłaniam się jeszcze raz".



* Wilczek Wilkowo - MKS Korsze 1:2 (1:0)

1:0 - Radziwoniuk (39), 1:1, 1:2 - Rzeźnik (47, 58)

* Warmia Olsztyn - Śniardwy Orzysz 3:2 (2:0)

1:0 - Kapusta (12), 2:0 - Stachowski (40), 3:0 - Laszuk (50), 3:1 - Talaga (65), 3:2 - Dymiński (82)

* Naki Olsztyn - Pisa Barczewo 0:3 (0:2)

0:1 - Seiyo (27), 0:2 - Wanda (33), 0:3 - Bartczak (76)

* Błękitni Pasym - MKS Jeziorany 1:1 (0:1)

0:1 - Brzeziński (45+1), 1:1 - Nosowicz (54)

* Orlęta Reszel - Vęgoria Węgorzewo 3:2 (2:1)

0:1 - Galiniewski (28), 1:1 - Sawicki (31), 2:1, 3:1 - Romańczuk (33, 60), 3:2 - Raiński (83)

* Cresovia Górowo Ił. - GKS Stawiguda 14 kwietnia, 13:00

GRUPA 1

1. Pisa 52 83:15

2. Orlęta 51 75:31

3. Korsze 39 46:34

4. Cresovia 36 35:24

5. Stawiguda 34 49:39

6. Naki 32 54:44

7. Śniardwy 30 34:41

8. Błękitni 29 46:43

9. Czarni 28 46:47

10. Vęgoria 27 45:53

11. Victoria 26 28:34

12. Gwardia 26 43:44

13. Warmia 24 40:50

14. Wilczek 20 32:55

15. Jeziorany 19 42:73

16. Łyna 6 26:97