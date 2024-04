Cresovia rządzi w powiecie

O ile na początku rundy wiosennej działacze Łyny wykazywali urzędowy optymizm typu „dopóki piłka w grze”, to po 20. kolejce chyba już nikt nie ma wątpliwości, że za kilka tygodni Sępopol spadnie do klasy A. I to z hukiem.

Zdecydowanie bardziej wyrównane były derby powiatu bartoszyckiego, w których górą był beniaminek z Górowa Iławeckiego. A przecież rok temu Cresovia biegała jeszcze po A-klasowych boiskach, natomiast Victoria miała spore szanse na awans do IV ligi. Nic jednak na świecie nie jest stałe, a już zwłaszcza forma amatorskich zespołów piłkarskich.

Mateusz Wierzbowski, trener Cresovii, ma się z czego cieszyć, bo jego zespół nie ma sobie równych w powiecie bartoszyckim - w tym sezonie po dwa razy ograł już Victorię i Łynę.

* Łyna Sępopol - Orlęta Reszel 1:11 (0:4)

0:1 - Markisz (10), 0:2 - Romańczuk (20 k), 0:3 - Markisz (42), 0:4 - Romańczuk (44 k), 0:5, 0:6 - Żelepień (60, 63), 1:6 - Młyński (67), 1:7 - Janowski (69), 1:8, 1:9 - Romańczuk (73, 82), 1:10 - Bruj (84), 1:11 - Romańczuk (89)

* Victoria Bartoszyce - Cresovia Górowo Ił. 0:2 (0:1)

0:1 - Gottuk (29), 0:2 - Wierzbowski (85)

* Naki Olsztyn - Śniardwy Orzysz 5:0 (2:0)

* MKS Korsze - GKS Stawiguda 0:0

* Vęgoria Węgorzewo - Gwardia Szczytno 2:1 (1:0)

1:0 - (5), 2:0 - (65), 2:1 - (90+3)



* MKS Jeziorany - Czarni Olecko 5:1 (1:0)

1:0 - Chomej (30), 1:1 - Kozłowski (50), 2:1 - Chomej (65), 3:1 - Bielski (68), 4:1 - Stryjek (70), 5:1 - Kowalski (90+4)

* Pisa Barczewo - Błękitni Pasym 1:0 (1:0)

1:0 - Tucewicz (36)

* Wilczek Wilkowo - Warmia Olsztyn 0:3 (0:3)

0:1 - Czaplicki (2), 0:2 - Stachowski (33 k), 0:3 - Asano (42)

GRUPA 1

1. Pisa 49 80:15

2. Orlęta 48 72:29

3. Korsze 36 44:33

4. Cresovia 36 35:24

5. Stawiguda 34 49:39

6. Naki 32 54:41

7. Śniardwy 30 32:38

8. Błękitni 28 45:42

9. Vęgoria 27 43:50

10. Gwardia 26 37:39

11. Czarni 25 40:43

12. Victoria 23 23:30

13. Warmia 21 37:48

14. Wilczek 20 31:53

15. Jeziorany 18 41:72

16. Łyna 6 22:89

W grupie 2 Sokół Ostróda nie spuszcza z tonu. Podopieczni trenera Andrzeja Burcharta u siebie pokonali 2:0 Wałszę Pieniężno 2:0, choć zanosiło się na wyższy wynik, bo oba gole zdobyli w zaledwie 10 minut. W najciekawszym spotkaniu kolejki Huragan Morąg pokonał 4:1 Zatokę Braniewo, chociaż był to wyrównany pojedynek, a goście na taką porażkę nie zasłużyli. Braniewianie kończyli mecz w dziesiątkę, gdyż za drugą żółtą kartkę w 85. min boisko musiał opuścić Wojciech Kimso. Do sporej niespodzianki doszło natomiast w Biskupcu Pomorskim, gdzie wyżej notowana Ossa przegrała 1:2 z Płomieniem Turznica. Obie bramki dla zwycięzców zdobył Adrian Sadowski - pierwszą już w 36. sekundzie! Oba zespoły kończyły spotkanie w szczuplejszych składach, bo za czerwone kartki wylecieli Bartłomiej Sadowski (59 Płomień) i Artur Konicz (61 Ossa)

• Sokół Ostróda - Wałsza Pieniężno 2:0 (2:0)

1:0 - Tomkiewicz (6), 2:0 - Kowalski (10)

• Huragan Morąg - Zatoka Braniewo 4:1 (2:0)

1:0 - Zaleski (16), 2:0 - Matracki (28), 2:1 - R. Jakimczuk (70), 3:1 - Dec (80 k), 4:1 - Koc (90+5)

• Kormoran Zwierzewo - Iskra Narzym 1:2 (1:0)

1:0 - Farasiewicz (23), 1:1 - Arczewski (70), 1:2 - Rynkowski (83)

• Start Nidzica - Tęcza Miłomłyn 4:0 (2:0)

1:0, 2:0 - Halicki (36, 41), 3:0 - Wawrzyniak (68), 4:0 - Halicki (86)

• MKS Działdowo - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0:1 (0:0)

0:1 - Gula (63); czerwona kartka: Marcfeld (67 Drwęca)

• Ossa Biskupiec Pomorski - Płomień Turznica 1:2 (1:2)

0:1 - A. Sadowski (1), 1:1 - Wiśniewski (36), 1:2 - A. Sadowski (41)

• Polonia Pasłek - Delfin Rybno 4:0 (1:0)

1:0 - P. Wieliczko (4 k), 2:0 - Nestorowicz (70), 3:0 - Rudziński (74), 4:0 - Bakunowicz (90+5)

• Czarni Rudzienice - Unia Susz 2:2 (1:0)

1:0 - Karczewski (29), 1:1 - Luliński (50), 2:1 - Karczewski (63 k), 2:2 - Januszkiewicz (65)

GRUPA 2

1. Sokół 50 56:19

2. Polonia 47 66:24

3. Start 46 73:25

4. Zatoka 41 66:26

5. Huragan 40 61:37

6. Ossa 38 63:43

7. Płomień 31 48:48

8. Czarni 29 47:39

9. Unia 28 38:40

10. Drwęca 26 39:42

11. Iskra 25 40:44

12. Wałsza 22 36:57

13. Działdowo 16 29:53

14. Tęcza 11 24:56

15. Kormoran 10 22:58

16. Delfin 0 17:94