Porażki Łyny i Victorii

W Szczytnie rozegrano pierwszy mecz na nowym Stadionie Miejskim. Oprócz piłkarzy miejscowej Gwardii w 19. kolejce grupy 1 okręgówki stadion przetestowali goście z Sępopola, którzy dzielnie walczyli, chociaż byli skazani na pożarcie. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, jednak tuż po przerwie gospodarze przeprowadzili akcję, która - jak się okazała - zadecydowała o końcowym wyniku. Sytuacja Łyny pogorszyła się w 60. min, bo wtedy jeden z jej piłkarzy został ukarany czerwoną kartką,

Przegrała także Victoria, która miała nadzieję na przedłużenie wiosennej passy. Nic z tego, bo w Stawigudzie ekipa z Bartoszyc przegrała 1:3.

Kolejne punkty zdobył natomiast beniaminek z Górowa Iławeckiego, który tym razem pokonał Vęgorię. Z innych wyników godny uwagi jest remis Pisy w Olecku, dzięki czemu jej przewaga nad Orlętami zmalała do jednego punktu. Inna sprawa, że wicelider też miał pod górkę, bo w Reszlu jedynie wymęczył 1:0 z Jezioranami.

Warto przypomnieć, że tydzień temu w derbach Olsztyna cztery gole dla Naki zdobył Maciej Samoraj, którego w klubowych mediach społecznościowych natychmiast nazwano Samo(g)rajem. No i jest coś na rzeczy, bo młody gracz Naki w sobotę znowu trzy razy trafił do siatki!

* Gwardia Szczytno - Łyna Sępopol 1:0 (0:0)

1:0 - Wnuk (48)

* Cresovia Górowo Ił. - Vęgoria Węgorzewo 2:0 (1:0)

Gole: Zakrzewski, Szkoda

* GKS Stawiguda - Victoria Bartoszyce 3:1 (1:0)

1:0 - (40), 2:0 - (79), 2:1 - (81), 3:1 - (86)

* Warmia Olsztyn - MKS Korsze 4:1 (2:0)

* Naki Olsztyn - Wilczek Wilkowo 3:0 (2:0)

1:0, 2:0, 3:0 - Samoraj (41, 44, 85)

* Błękitni Pasym - Śniardwy Orzysz 4:0 (1:0)

1:0 - Mikulak (17), 2:0 - Nosowicz (71), 3:0 - Tumanowicz (83), 4:0 - P. Malanowski (85)

* Czarni Olecko - Pisa Barczewo 0:0

* Orlęta Reszel - MKS Jeziorany 1:0 (1:0)

1:0 - Romańczuk (10 karny)

GRUPA 1

1. Pisa 46 79:15

2. Orlęta 45 61:28

3. Korsze 35 44:33

4. Stawiguda 33 49:39

5. Cresovia 33 33:24

6. Śniardwy 30 32:30

7. Naki 29 49:41

8. Błękitni 28 42:41

9. Gwardia 26 36:37

10. Czarni 25 39:38

11. Vęgoria 24 41:49

12. Victoria 23 23:28

13. Wilczek 20 31:50

14. Warmia 18 34:48

15. Jeziorany 15 36:71

16. Łyna 6 21:78