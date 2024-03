Klasa A już na rogatkach Sępopola

Tylko tydzień cieszyły się Orlęta z pierwszego miejsca, bo w sobotę w Barczewie na boisku dotychczasowego wicelidera nie miały wiele do powiedzenia. Co prawda do przerwy Pisa zdobyła tylko jednego gola, ale w drugiej połowie sezam z bramkami otworzył się znacznie szerzej.

Znowu błysnęła Gwardia, która tydzień temu w Szczytnie ograła 1:0 Pisę. Tym razem gwardziści zagrali na szóstkę w Jezioranach. Natomiast w derbach powiatu bartoszyckiego Łyna przegrała z Cresovią, co oznacza, że klasa A bardzo się przybliżyła do Sępopola. Można nawet powiedzieć, że już jest na rogatkach miasteczka.

Powody do zadowolenia mają też w Bartoszycach, bowiem Victoria ewidentnie odzyskuje wigor po fatalnej jesieni. Tym razem bartoszyczanie na wyjeździe ograli mocne Korsze.

* Pisa Barczewo - Orlęta Reszel 4:0 (1:0)

1:0 - Bałdyga (41), 2:0 - Wanda (55), 3:0 - Bałdyga (66), 4:0 - Iida (90)

* MKS Korsze - Victoria Bartoszyce 0:1 (0:1)

0:1 - Szablak (23)

* Łyna Sępopol - Cresovia Górowo Ił. 2:4

* Naki Olsztyn - Warmia Olsztyn 5:3

* Vęgoria Węgorzewo - GKS Stawiguda 1:3 (1:2)

0:1 - Ratajczak (4), 0:2 - Różowicz (32), 1:2 - Galiniewski (41), 1:3 - Piórkowski (57)

* MKS Jeziorany - Gwardia Szczytno 2:6

* Śniardwy Orzysz - Czarni Olecko 0:4

* Wilczek Wilkowo - Błękitni Pasym 2:3



GRUPA 1

1. Pisa 45 79:15

2. Orlęta 42 60:28

3. Korsze 35 43:29

4. Stawiguda 30 46:38

5. Cresovia 30 31:24

6. Śniardwy 30 32:29

7. Naki 26 46:41

8. Błękitni 25 41:41

9. Czarni 24 39:38

10. Vęgoria 24 41:47

11. Gwardia 23 35:37

12. Victoria 23 22:25

13. Wilczek 20 31:47

14. Jeziorany 15 36:70

15. Warmia 15 30:47

16. Łyna 6 21:77