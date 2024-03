13-latek wybiegł z parkingu wprost na jadący samochód

W piątek 1 marca na ul. Nad Łyną w Bartoszycach doszło do potrącenia dziecka. Policjanci wstępnie ustalili, że 13-latek wybiegł zza samochodów z mieszczącego się przy drodze parkingu na drogę, którą jechał fiat. Kobieta kierująca pandą nie miała szans uniknąć zderzenia, hamowała jednak chłopiec zdążył zderzyć się z jej autem. Nastolatek był przytomny, został zabrany karetką pogotowia do szpitala w Olsztynie. Kierująca fiatem 27-latka z Bartoszyc była trzeźwa.

Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i zabezpieczyli fiata na parkingu strzeżonym. Przesłuchano kierującą oraz świadka zdarzenia. W kolejnych godzinach okazało się, że 13-latek może mówić o dużym szczęściu, bo nic poważnego mu się nie stało.

Z uwagi na wiek chłopca biorącego udział w tym zdarzeniu, materiał tej sprawy zostaną przesłane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Tam zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnej odpowiedzialności chłopca za to zdarzenie.

Źródło KPP