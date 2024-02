Zakaz prowadzenia i podmienione tablice. 23-latkowi grozi 5 lat

W niedzielę, 18 lutego po południu policjanci z bartoszyckiej drogówki na jednej z ulic Sępopola zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę jadącego motorowerem. Sprawdzenie danych w policyjnych bazach ujawniło, że 23 – latek z Gminy Sępopol nie powinien kierować, bo ma aktywny sądowy zakaz obowiązujący go jeszcze do końca marca. Policjanci ustalili też, że tablice rejestracyjne zamontowane na motorowerze należą do innego jednośladu. Zatrzymany przyznał, że wiedział o ich zamianie i stwierdził, że te właściwe gdzieś się zgubiły.

Mężczyzna odpowie za złamanie sądowego zakazu i używanie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu, na którym je umieszczono. Mieszkańcowi Gminy Sępopol grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

kpp/tom