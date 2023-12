Chciał uniknąć zderzenia z sarną. Wylądował w rowie

W okresie jesienno-zimowym często dochodzi do wypadków z udziałem dzikiej zwierzyny. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Kierowca seata chcąc uniknąć zderzenia wypadł z jezdni. Pasażerka trafiła do szpitala.

W niedzielę, 17 grudnia po południu warunki do jazdy były trudne z uwagi na padającą mżawkę. Przy takiej pogodzie i w ciemności trudno dostrzec zwierzęta, które bez zapowiedzi wchodzą na drogę. Umaszczenie zlewające się z otoczeniem nie ułatwia sprawy. Około godz. 16:30 policjanci interweniowali w związku ze zdarzeniem drogowym do którego doszło na trasie Wiatrowiec – Bartoszyce. Mężczyzna jadący tą drogą podróż zakończył w rowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jego auto dachowało po tym jak chciał ominąć sarnę, która nagle pojawiła się na drodze. 22 – letni kierowca był trzeźwy. Pasażerka seata trafiła do szpitala z obrażeniami kwalifikującymi to zdarzenie jako wypadek drogowy.

Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli seata na parkingu strzeżonym. Dochodzenie wyjaśni wszelkie okoliczności tego wypadku drogowego. Pamiętajmy, że tylko wzmożona uwaga i odpowiednia prędkość może uchronić nas przed zderzeniem z dzikim zwierzęciem.

kpp/tom