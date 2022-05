Czy PiS nie powinien już szukać koalicjantów? Czy Konfederacja się do tego nadaje?

W sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl przeprowadzonym w dniach 12-13 maja Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska) uzyskała 39,2 proc. poparcia. Oznacza to wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z początku maja.



Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 27,1 proc. ankietowanych. Poparcie dla KO praktycznie się nie zmieniło (wzrost o 0,1 proc.). Trzecia jest Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z wynikiem 11,2 proc. To wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni.

To już kolejne badanie, w którym zły wynik notuje Polska 2050 Szymona Hołowni (7,9 proc.). Do Sejmu dostałoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska z poparciem 6,4 proc. oraz Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) - 5,9 proc.

Poza parlamentem jest ugrupowanie Kukiz'15, na które chęć zagłosowania deklaruje 2 proc. respondentów. 0,3 proc. ankietowanych zamierza oddać głos na inną formację.

Wyniki na mandaty przeliczył Marcin Palade, który zajmuje się interpretacją sondaży. PiS miałoby 219 posłów (mniej o 16 niż w wyborach w 2019 roku), Koalicja Obywatelska 140, Lewica 43, Polska 2050 30, a PSL 19. Konfederacja zaś mogłaby liczyć na zaledwie 8 posłów.



A więc mimo wysokiego wyniku, PiS nie uzyskałoby większości sejmowej 231 posłów, nawet gdyby stworzyło koalicję z Konfederacją.