Z myślą o Xboxach powstaje gra Mandalorian?

Panująca obecnie posucha w kwestii gier ze świata Gwiezdnych wojen sprawia, że każda, nawet mało prawdopodobna, wiadomość wzbudza wśród graczy zainteresowanie większe niż nadejście biblijnego mesjasza. Nie inaczej jest i tym razem, gdy dwójka znanych insiderów "puszcza oko" do widzów w temacie powstawania gry na podstawie serialu The Mandalorian.

Serial The Mandalorian skradł serca wielu widzów z całego świata. O sporym zainteresowaniu słychać również w naszym kraju, choć produkcja nie trafiła jeszcze u nas do dystrybucji.

The Mandalorian to amerykański serial telewizyjny z gatunku space opera, tworzony przez Jona Favreau, pierwszy serial aktorski osadzony w świecie Gwiezdnych wojen. Produkcja zadebiutowała na internetowej platformie Disney+ 12 listopada 2019 roku. Pierwszy sezon, składający się z ośmiu odcinków, zebrał pozytywne recenzje, został nominowany do wielu nagród Emmy. Drugi sezon miał premierę 30 października 2020 roku i także zebrał pozytywne recenzje, a trzeci sezon ma się ukazać pod koniec 2022 roku.

Figurka z serialu The Mandalorian

Jeff Grubb, odpowiedzialny za wiele przecieków dotyczących branży gier, opublikował niedawno na łamach swojego profilu na Twitterze intrygujący wpis. Z jego treści wynika, że każda rzecz na półce szefa działu Xbox jest z czymś powiązana. Między innymi widzimy tam figurkę Funko Pop ze wcześniej wspomnianego serialu.



Również inny znany – Spheshal Ed opublikował tweeta, w zwiazanego z ewentualnym powstawaniem gry z Mandalorianinem. Sam nie był do końca pewien, czy nie przekazał tej wieści zdecydowanie za szybko, wbrew woli swojego informatora.



Bez wątpienia fani serialu na pewno ucieszą się z tej wiadomości, jeżeli okaże się prawdziwa.