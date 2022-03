„Zabicie ciotki”, premiera, 26.03.2022r. na scenie Kameralnej.

Jurek, w spektaklu zwany J. (Radosław Hebal), to wieczny student. Któregoś dnia wychodzi na swą codzienną wędrówkę po mieście i całkiem przypadkiem trafia do kościoła. Tam, przy konfesjonale, przyznaje się do strasznego grzechu. Zabił swą ciotkę, uderzył ją młotkiem w tył głowy. Nie wie czemu, mieszkał z nią od dawna i nic nie zwiastowało nieszczęścia. A teraz czuje się inaczej. Jakoś tak lekko, jakby przestały mu ciążyć i ziemia, i życie. Zaraz ruszy dalej, sam nie wie, co go czeka na końcu tej drogi.

„Zabicie ciotki” to jedyna powieść w dorobku Andrzeja Bursy, poety, którego legenda trwa, choć od śmierci twórcy minęło już sześćdziesiąt pięć lat. Bursa buntował się przeciw polskiej rzeczywistości lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku, w swoich wierszach mówił jednak wyłącznie we własnym imieniu, nie chcąc, by jego frazy trafiły na czyjekolwiek sztandary. Jego krótkie życie (zmarł w wieku dwudziestu pięciu lat), a także śmierć stały się mitem. Spektakl Teatru Jaracza to dobra okazja, by sprawdzić, co znaczy dzisiaj dla nas sam Bursa i jego postawa wobec świata. Nasycona ironią, gorzkim dystansem wobec ogólnie obowiązujących trendów i poglądów, tak bardzo osobna.

Igor Gorzkowski zderza bohaterów „Zabicia ciotki” z biografią samego autora, wykorzystując w scenariuszu wątki z opowiadania Stanisława Czycza „And”, literackiego portretu Bursy, stworzonego przez jego przyjaciela. Olsztyński spektakl nie jest jednak ciężka psychodramą o nieprzystosowanym do życia artyście, ale nasyconą absurdalnym humorem tragikomedią, w której nic nie jest takim, jakim się wydaje. Dość powiedzieć coś, co wyjaśnia się już na początku przedstawienia: zabita ciotka gada. No, gada. W świecie teatru Igora Gorzkowskiego wszystko jest możliwe.

Olsztyńska publiczność poznała tego reżysera dzięki wciąż obecnym w repertuarze Teatru Jaracza spektaklom „Lot nad kukułczym gniazdem” i „Opętani”. „Zabicie ciotki” to jednak co innego – trochę moralitet, trochę przewrotka komedia, na pewno rzecz o potrzebie wolności za wszelką cenę. W rolach głównych Radosław Hebal, Ewa Pałuska, Kamil Rodek, Małgorzata Rydzyńska. Premiera już w piątek 26 marca.