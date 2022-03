PAWILON POLSKI ZWYCIĘZCĄ WORLD EXPO AWARDS

Pawilon Polski był faworytem od samego początku. 17 jurorów z całego świata uznało, że to jeden z najbardziej „eleganckich i wysublimowanych pawilonów, dzieło sztuki, dojrzałe, edukacyjne, inspirujące doświadczenie.

Pawilon Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai autorstwa polskiej pracowni WXCA i szwajcarskiego studia Bellprat Partner otrzymał nagrodę the Best Large Pavilion w konkursie World Expo Awards organizowanym przez EXHIBITOR Magazine.

Jak mówili prowadzący ceremonię, Pawilon Polski był faworytem od samego początku. 17 jurorów z całego świata uznało, że to jeden z najbardziej „eleganckich i wysublimowanych pawilonów, dzieło sztuki, dojrzałe, edukacyjne, inspirujące doświadczenie. Pawilon, który niczego nie narzuca odwiedzającym”, jest zrównoważony, subtelny w wyrazie, oddający w piękny sposób, za pomocą metafory ptaków w locie, ideę mobilności.

Docenienie naszego dzieła przez międzynarodowe jury ekspertów niezwykle nas twórców cieszy i napawa dumą. Opowieść, którą prowadziliśmy językiem architektury, o polskiej kreatywności inspirowanej naturą, współistnieniu człowieka i natury, naszej wspólnej odpowiedzialności za planetę, sile jedności w różnorodności, jest ważnym głosem w światowej dyskusji, jaka toczy się w Dubaju – mówi Marta Sękulska-Wrońska z WXCA, współautorka pawilonu.

Architektura budynku odnosi się do hasła mobilności. Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową drewnianą strukturę, która zaprasza odwiedzających do jego wnętrza. Na zewnątrz Pawilonu Polski uwagę przykuwa rzeźba kinetyczna wyobrażająca lecące stado ptaków. Nawiązuje do bogactwa naturalnego przyrody, różnorodności krajobrazu oraz faktu, że Polska jest głównym siedliskiem ptaków migrujących.

Pawilon Polski jest architektonicznym dziełem sztuki ukazującym siłę polskiego designu i kreatywność Polaków. Odwiedzający mogą poznać w nim opowieść o sukcesach gospodarczych Polski, naszej kulturze i technologii, niezwykłej przyrodzie, a przede wszystkim o naszej kreatywności i przedsiębiorczości. Nasz pawilon wzbudza duże zainteresowanie gości oraz mediów z całego świata i należy do jednych z najchętniej odwiedzanych na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai – odwiedziło go już ponad milion gości. To bardzo istotne ze względu na wielowymiarową promocję Polski na świecie – powiedział Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai, Adrian Malinowski.

Za opracowanie projektu oraz koncepcji architektoniczno-tematycznej pawilonu oraz wystawy odpowiada pracownia WXCA wraz ze studiem Bellprat Partner. Wspólnie stworzyli wyjątkową, immersyjną, przenikającą się przestrzeń, zapraszającą odwiedzających do doświadczania polskiej natury, kultury, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Pawilon ma inspirować i dzielić się ze światem wieloma rozwiązaniami dla świadomej, zrównoważonej przyszłości.

Za szczegółową koncepcję narracji ekspozycji, kluczowe doświadczenia oraz produkcję wszystkich materiałów multimedialnych odpowiada konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart, które jest także pomysłodawcą „Polskiego Stołu” i strefy V „Poland. Landscapes of creativity”. Generalnym Wykonawcą Pawilonu Polski jest konsorcjum Międzynarodowe Targi Poznańskie – FM Aldentro.