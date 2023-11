Koncert "Dla Niepodległej" – Uroczyste Świętowanie 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

Podczas koncertu "Dla Niepodległej" na scenie zaprezentowali się utalentowani artyści. To wyjątkowy wieczór, w którym główną rolę odegrali Soliści z Kuźni Talentów Fundacji Kreolia - Kraina Kreatywności, Chór Pasjonata ze Świętajna oraz Dziecięcy Rozoski Zespół Ludowy. Nie zabrakło również władz samorządowych m.in. Jarosława Matłacha Starosty Szczycieńskiego.Wydarzenie to przyciągnęło wielu mieszkańców Szczytna i okolicznych miejscowości, którzy ze wzruszeniem wsłuchiwali się w dźwięki muzyki i pieśni patriotycznych. Na scenie wystąpili utalentowani artyści i zespoły, które odwdzięczyły się za wolność, jaką Polska cieszy się od 1918 roku.Soliści z Kuźni Talentów Fundacji Kreolia - Kraina Kreatywności zachwycili publiczność swoimi niesamowitymi głosami i muzycznymi interpretacjami utworów o tematyce narodowej. Ich występ poruszył serca wszystkich obecnych, pozostawiając niezapomniane wrażenia.

Chór Pasjonata ze Świętajna dostarczył niezapomnianych chwil, prezentując pieśni, które przypominały o wielkich patriotycznych wartościach i dumie z przynależności do ojczyzny.Dziecięcy Rozoski Zespół Ludowy stanowił uroczą niespodziankę, pokazując, że nawet najmłodsi mieszkańcy powiatu czują dumę z historii Polski. Ich występ był dowodem na to, że dziedzictwo kulturowe jest przekazywane z pokolenia na pokolenie.Koncert "Dla Niepodległej" był nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale także okazją do refleksji nad znaczeniem wolności i niepodległości. - To ważne, abyśmy pamiętali o historii naszego kraju i doceniali jej wartość, niezależnie od wieku czy przynależności pokoleniowej. Wartości, które były głównym tematem tego wyjątkowego koncertu, są dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie i naszym zadaniem jest je pielęgnować i kultywować - mówi Jarosław Matłach Starosta Szczycieński