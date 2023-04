Mieszkanka Szczytna oszukana. Seniorka straciłla 46000 złotych

Policjant to jedne z zawodów zaufania społecznego. Jest to niezwykle ważne przy pierwszym kontakcie osoby pokrzywdzonej z przedstawicielem takiej instytucji. Niestety oszuści wykorzystując to społeczne zaufanie podają się za pracowników Policji i wyłudzają pieniądze od różnych osób. Kolejne takie oszustwo miało miejsce na terenie naszego powiatu.