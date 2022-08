Mieszkaniec Szczytna "okazjonalnie" zainwestował w kryptowaluty. Stracił 83 tys. realnej waluty

Wszystko zaczęło się od wiadomości email z możliwością szybkiej wygranej. 69-letni mieszkaniec gminy Szczytno skuszony tą „okazją” wypełnił ankietę, w której podał swoje dane kontaktowe. Już następnego dnia odezwał się do niego mężczyzna, który instruował go, co należy zrobić, żeby wygrać. 69-latek zainwestował w kryptowaluty. Niestety nic nie wygrał, a stracił 83 tys. złotych.

69-letni mieszkaniec Gminy Szczytno otrzymał na swoją skrzynkę mailową wiadomość,w której ukazała się mu możliwość szybkiej wygranej. Mężczyzna otworzył wiadomość i wypełnił wymaganą ankietę, w której podał swoje dane kontaktowe.

Kolejnego dnia skontaktował się z nim mężczyzna z wyraźnie wschodnim akcentem wymowy, który przedstawił się jako broker i podał tylko swoje imię. Mężczyzna ten zaaferował, że pomoże uzyskać niezbędne informacje dotyczące inwestowania gotówki na giełdzie z ofertami kryptowalut.

Niczego nie świadomy mężczyzna został zmanipulowany przez przestępcę i zainstalował oprogramowanie do zdalnego łączenia się z komputerem. Zainstalował również kilka innych programów potrzebnych do obserwowania giełdowych kursów. Mężczyzna zainstalował również na swoim telefonie aplikacje, które wskazał rozmówca. Wówczas nie przypuszczał, że właśnie wpadł w sidła oszustów obiecujących zyski z inwestowania w kryptowaluty. Kilkukrotnie chciał wypłacić rzekomo zarobione pieniądze, ale nakłaniany był do jeszcze większego inwestowania, aby zwiększyć swój zysk.

W ten sposób w niespełna miesiąc mężczyzna stracił 83 tys. złotych i padł ofiarą oszustwa. W chwili, kiedy zorientował się, że nie odzyska swoich pieniędzy zgłosił sprawę na Policję.

Policjanci apelują o szczególną rozwagę i zdrowy rozsądek podczas korzystania z oferty inwestowania w kryptowaluty. Ostrzegamy również przed instalowaniem programów, umożliwiających innym osobom zdalne korzystanie z naszego komputera, a tym samym z wszystkich danych tam zawartych, w tym dostępów do kont bankowych.

Należy zaznaczyć, że inwestycje w kryptowaluty lub na rynkach Forex, co do zasady są legalne. Jednakże zanim zaczniemy inwestować warto zapoznać się ze wszystkim zasadami jakie dotyczą tego typu działalności. Podstawową zasadą jest, że można dużo zyskać, ale też można wszystko stracić! Nie ma zysków bez ryzyka, a w tym przypadku ryzyko jest bardzo wysokie! Rzekome ułatwienia w inwestowaniu na tych rynkach wykorzystują przestępcy, którzy oferuję pośrednictwo w takich inwestycjach.

Działaj rozsądnie. Nie ulegaj złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku oferowanym przez przestępców!!!

Wyłudzeń dokonują osoby podające się za tzw. „brokerów” inwestycyjnych – pracowników firm zajmujących się pośrednictwem i doradztwem inwestycyjnym. Firmy te ogłaszają swoje usługi za pomocą reklam w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych lub jak w powyższym przykładnie wysyłają informacje na skrzynkę email.

Jeśli natrafisz na artykuł, reklamę lub skontaktuje się z Tobą osoba informująca Cię o:

- możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty lub na rynku Forex;

- konieczności instalacji aplikacji (na komputerze lub telefonie), dającej możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty lub operacji na rynku Forex;

- tym, że wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji zapewniają „analitycy”, którzy kontaktują się telefonicznie i pomagają w obsłudze aplikacji;

->zastanów się chwilę!!!

Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj pod wpływem chwili. To może być oszustwo!!!

W takich sytuacjach zalecamy:

• Zapoznanie się z informacjami KNF i NBP dotyczącym inwestowania w kryptowaluty – link: https://uwazajnakryptowaluty.pl/;

• Sprawdzaj wiarygodność takiego podmiotu. Zweryfikuj opinie o instytucji w Internecie, np. w połączeniu ze terminami „oszustwo” lub „scam”. Nie poprzestawaj po znalezieniu jednej strony z opiniami.

• Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

• Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

• Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego;

• Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach z których następuje logowanie do bankowości internetowej. Czerwona lampka powinna zapalić się zwłaszcza, gdy wymaga tego osoba podająca się za analityka giełdowego, konsultanta czy innego doradcę inwestycyjnego. Jeśli ktoś zażąda zweryfikowania Twoich danych lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, rozłącz się i zadzwoń do biura obsługi klienta banku.

• Nie udostępniaj nikomu swoich danych do logowania w bankowości elektronicznej i zachowuj dużą ostrożność przy realizowaniu transakcji przez Internet. Przede wszystkim nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz

• W przypadku otrzymania przelewu od nieznajomego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie;

• Sprawdź, czy instytucja – „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń KNF – link: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Jeżeli podejrzewasz, że padł(aś/eś) ofiarą oszustwa zawsze masz prawo skontaktować się ze swoim bankiem, oraz złożyć stosowne zawiadomienie na Policji.