Warto mówić "kocham" nie tylko w Walentynki

W związku nawet takie drobiazgi jak trzymanie się za ręce podczas spaceru czy buziak mogą sprawić, że docenimy nasze uczucie. To właśnie takie drobne rytuały stanowią kwintesencję szczęścia. Dbajmy o to, aby ich nigdy nie zabrakło! Darzmy się szacunkiem i miłością każdego dnia.

Już dziś obchodzimy Walentynki - święto miłości... i nie chodzi tutaj by chwalić się swoją drugą połówką. Miłość to przecież nie tylko zakochane pary... Miłość jest uczuciem, a właściwie stanem pełnym uczuć. Może mieć wiele twarzy, inna będzie miłość rodzicielska, przyjacielska, siostrzana i partnerska. W miłości partnerskiej znajdziemy zachwyt drugą osobą, bliskość, akceptację, przywiązanie, odpowiedzialność, pożądanie, zaufanie. W zależności od tego, kto kocha, jak potrafi kochać i jak ta miłość jest przyjmowana, miłość może mieć różną intensywność i charakter.

To prawda, że świat się zmienia, jednak miłość jest ponadczasowa. Może się zmieniać jej rozumienie, zdolność do tworzenia trwałych relacji opartych na miłości, dojrzałość ludzi, którzy pragną kochać i być kochanym, umiejętność dialogu, co może mieć wpływ na to, jak kochamy, jak tworzymy miłość. Tak - tworzymy - bo miłość to uczucie, które trzeba rozwijać.

Często mamy kłopot z wyrażaniem uczuć i choć może wydać się to dziwne, dotyczy to również uczuć pozytywnych, przyjemnych. Wielu osobom wydaje się, że nie ma sensu o nich mówić, bo to oczywiste. A jest ogromna różnica między tym, że wiemy, że ktoś nas kocha, a tym, że słyszymy to od tej osoby. Walentynki mogą też przypominać, że warto mówić o miłości. Jednak niech nie będą jedynym dniem w roku, kiedy potrafimy powiedzieć, czy napisać o naszych uczuciach, to jest to stanowczo za mało dla budowania i rozwijania relacji. "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."