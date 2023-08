Kamienie zastąpiły... podnośnik

Polska załoga rozpoczęła rywalizację od dobrej pozycji w piątkowym prologu, w którym zanotowała trzeci czas. Tego samego dnia zawodnicy rywalizowali na odcinku specjalnym o długości 106 kilometrów, który przejeżdżali dwukrotnie. Pierwszy przejazd zapewnił „Hołkowi” pozycję lidera z przewagą blisko dwóch minut nad drugim w generalce Miroslavem Zapletalem. Drugi przejazd to znowu dobre tempo i, niestety, kapeć.

Na dodatek w czasie zmiany koła okazało się, że awarii uległ podnośnik i nie da się wystarczająco wysoko podnieść rajdowego BMW. Ostatecznie załoga poradziła sobie z tym, wykorzystując... duże kamienie! Jednak strata spowodowana całą sytuacją zepchnęła Polaków na czwarte miejsce.

Efekt był taki, że w sobotę „Hołek” musiał maksymalne przyśpieszyć, jeśli chciał odrobić stratę. No i plan został zrealizowany w 100 procentach. BMW z numerem 203 było najszybsze na dwóch sobotnich odcinkach, wyprzedzając drugiego na mecie Ghislain’a de Mevius’a i trzeciego Michała Małuszyńskiego.

Dzięki zwycięstwu w Hungarian Baja Hołowczyc z Kurzeją objęli - dwa rajdy przed końcem sezonu - prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy FIA!

- Nasze tempo od początku pokazywało, że będzie bardzo dobrze - ocenił olsztyński mistrz kierownicy. - Niestety, kapeć i uszkodzony podnośnik sprawiły nam sporo kłopotów, bo zmiana koła na drugim odcinku trwała bardzo długo. Poza tym w pewnym momencie zablokowała się nasza skrzynia biegów, więc musieliśmy się zatrzymać i ponownie uruchomić silnik. Był to ciężki rajd, czyli wielkie dziury, bardzo duże prędkości i techniczne partie. Na Węgrzech było więc wszystko, dlatego nasze zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej. Śmieję się, że nasze BMW w kategorii T1 minus daje sobie doskonale radę w rywalizacji z nowoczesnymi i dużo szybszymi konstrukcjami T1 Plus. Bardzo się z tego cieszę! Teraz czekamy na Baja Poland (jedna z eliminacji mistrzostw Polski - red.), w którym pojedziemy autem MINI z X-Raid. Do zobaczenia w Szczecinie (25-27 sierpnia - red.) - zakończył „Hołek”.

* Od 22 do 24 września odbędzie się Baja TT Sharish Reguengos Mourao w Portugalii, kolejna impreza Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych.

* Hungarian Baja: 1. Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (BMW X3) - 5:19.34,4; 2. Ghislain de Mevius/Johan Jalet - 5:20.10,9; 3. Michał Małuszyński/Julita Małuszyńska - 5:21.04,1