Kto ma Roberta Lewandowskiego...

Ponad rok temu - w trakcie sezonu 2021/22 - Bayern długo ignorował Roberta Lewandowskiego, któremu za rok kończył się kontrakt, więc chciał go przedłużyć o kolejne trzy lata. Jednak wielokrotni mistrzowie Niemiec nie podejmowali rozmów, ponieważ mieli nadzieję na ściągnięcie Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Gdyby Norweg przyjął ich ofertę, wtedy zastąpiłby Polaka. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo Niemcy nie są skorzy do szastania milionami, w przeciwieństwie do arabskich właścicieli Manchesteru City, którzy najpierw zapłacili za gracza Borussii śmieszne 60 milionów euro (taka kwota odstępnego była zapisana w kontrakcie z kubem z Dortmundu), po czym zgodzili się, by Norweg zarabiał 375 tysięcy funtów. Z tym że umowa zawiera różne dodatkowe bonusy, na przykład za zdobycie mistrzostwa Anglii czy wygrania Ligi Mistrzów. Pierwszy cel już został zrealizowany, a drugi jest bardzo blisko, bo 10 czerwca Manchester City w wielkim finale zagra z Interem Mediolan. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wtedy zarobki Haalanda wzrosną do 865 tysięcy funtów. Tygodniowo! Czyli miesięcznie Norweg może zarobić prawie trzy i pół miliona funtów!

