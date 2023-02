Złoto-brązowi biało-czerwoni

Do regat zgłosiło się 100 zawodników z 13 krajów. Najwięcej wśród nich było Polaków (29) i Niemców (19), ale byli też Kanadyjczyk (Polak z pochodzenia) i... Anglik! Oprócz nich tradycyjnie rywalizowali bojerowcy z Estonii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, Austrii, Danii, Holandii, Węgier i Łotwy. Polacy od lat należą do światowej czołówki, więc byli naturalnymi faworytami do miejsc na podium.

Pierwotnie impreza miała się odbyć na Łotwie, ale po raz kolejny bojery przegrały z kapryśną pogodą. Duże opady śniegu spowodowały, że po dwudniowym oczekiwaniu uczestnicy mistrzostw przenieśli się na jezioro Kertuojai na Litwie, około 70 km na północ od Wilna.

Aby mogły odbyć się regaty tej klasy, muszą zostać spełnione następujące warunki: lód o powierzchni minimum 2x2 kilometry i o grubości co najmniej 15 cm, bez szczelin i bez zbyt grubej pokrywy śnieżnej. Oczywiście musi też być wiatr wiejący nie szybciej niż 10 m/s!

Niestety, na Litwie warunki też były dalekie od ideału - w efekcie pierwszego dnia nie dość, że odbył się tylko jeden wyścig w grupie brązowej, to na dodatek zawodnicy - z powodu słabego wiatru i grubej warstwy śniegu - startowali do niego aż trzy razy! Warto wyjaśnić, że bojerowcy na podstawie rankingu byli podzieleni na trzy grupy: złotą, srebrną i brązową. „Złoci” mieli zapewniony udział w walce o medale, natomiast z dwóch pozostałych grup zaszczytu tego dostąpili tylko zwycięzcy eliminacji. Wstępnie przewidziano przeprowadzenie po 12 wyścigów w każdej grupie, ale w tych warunkach okazało się to czystą fikcją.

Co prawda drugiego dnia było trochę lepiej, więc udało się przeprowadzić 14 wyścigów, co - według wielu uczestników - otarło się niemalże o cud. Olbrzymia w tym była zasługa prowadzącego regaty polskiego sędziego Stanisława Macura.

Najważniejsze, że każdy zawodnik zaliczył po pięć przejazdów. I na tym mistrzostwa Europy się zakończyły, bo następnego dnia już żadnego wyścigu nie udało się przeprowadzić. - Takie są teraz bojery: wyjeżdżasz na osiem dni, by tylko przez jeden dzień spędzić na lodzie - stwierdza ze smutkiem Karol Jabłoński, najbardziej utytułowany bojerowiec na świecie, który w tych mistrzostwach jednak nie wziął udziału. - Chciałem, ale jak poznałem prognozę pogody, to wiedziałem, że nie będzie odpowiednich warunków - przyznaje aktualny wicemistrz świata.

Ostatecznie złoty medal zdobył Tomasz Zakrzewski z MKŻ Mikołajki, chociaż walka o tytuł szła na żyletki - oczywiście nie chodzi o to, że była ostra, tylko że złoto od srebra dzieliła grubość żyletki. Zakrzewski i Mihkel Kosk po odrzuceniu najgorszego wyniki mieli po 15 punktów, ale w pięciu wyścigach Polak był trzy razy wyżej od Estończyka, co zadecydowało o końcowym rozdziale miejsc na podium.

Tym samym Tomasz Zakrzewski do swojej bogatej kolekcji dołożył pierwszy złoty medal mistrzostw Europy. Warto przypomnieć, że w tej kolekcji są m.in. cztery srebra ME oraz po dwa złote i srebrne medale mistrzostw świata!.

Brązowy Robert Graczyk też ma się czym pochwalić, bo był już mistrzem i wicemistrzem (trzy razy) świata, stał też na podium ME (trzy srebra i brąz).

W sumie polscy bojerowcy od 1966 roku zdobyli 64 medale mistrzostw Europy: 20 złotych, 25 srebrnych i 19 brązowych. Historia ich startów w mistrzostwach świata zaczyna się od 1973 roku, ale też mają się czym pochwalić, bo wywalczyli aż 58 medali: 24 złote, 20 srebrnych i 14 brązowych.

ARTUR DRYHYNYCZ