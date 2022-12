Hiszpański trener o Lewandowskim

Po katarskim mundialu „Lewego” czeka przedłużony odpoczynek od futbolu, nie z własnej woli. Wszystko przez trzymeczowe zawieszenie w La Liga, będące konsekwencją czerwonej kartki obejrzanej w spotkaniu z Osasuną w Pampelunie oraz obraźliwego – wedle działaczy – gestu skierowanego do arbitra. Do gry na hiszpańskich boiskach Polak wróci dopiero 29 stycznia na mecz z Gironą.

Po 14 ligowych kolejkach jest liderem Barcelona, z dwupunktową przewagą nad Realem Madryt. Niemała w tym zasługa polskiego snajpera, który zdobył 13 bramek i dołożył cztery asysty. Jego poczynania z uwagą śledzi Jose Morales Exposito, hiszpański szkoleniowiec specjalizujący się w pracy z młodzieżą, który szkoli młodych polskich piłkarzy dzięki współpracy z fundacją Polish Soccer Skills.

- Moja cała rodzina to fani Blaugrany, więc od samego początku dokładnie śledzę występy Roberta. Udowodnił jedno, o czym zawsze mówię młodym piłkarzom: dobry zawodnik nie potrzebuje czasu na aklimatyzację - uśmiecha się trener.

W meczach reprezentacji Polski na mistrzostwach świata „Lewy” często był osamotniony w ataku. Byliśmy całkowicie pochłonięci bronieniem dostępu do własnej bramki, co sprawiało, że naszemu kapitanowi brakowało wsparcia zespołu.

Dlatego też jedyne gole, jakie zdobył, to efekt rzutu karnego oraz prostej straty piłki w wykonaniu obrońcy Arabii Saudyjskiej. W Barcelonie jest zupełnie inaczej, co podkreśla ekspert współpracujący z Polish Soccer Skills. - Od pierwszego meczu było widać, jak znakomicie Robert wkomponował się do zespołu. Jego współpraca z Pedrim wygląda wybornie. Wyniósł Barcelonę na wyższy poziom nie tylko dzięki swojej skuteczności. Przede wszystkim stoperzy rywali mają do niego duży respekt, skupiają się na pilnowaniu go w polu karnym, co stwarza wolne przestrzenie dla innych ofensywnych graczy, jak Raphinha, Ansu Fati, Dembele czy Ferran Torres. Można powiedzieć, że samo pojawienie się Roberta w zespole pozwoliło tej drużynie stwarzać więcej sytuacji w ataku – podkreśla Jose Morales Exposito.

Niestety, w Katarze tego zabrakło w grze polskiej drużyny narodowej. Lewandowski to zawodnik stworzony do skupiania na sobie uwagi obrońców i wykorzystywania dogodnych sytuacji w obrębie pola karnego. Niestety, przy taktyce Czesława Michniewicza nie było z niego dużego pożytku, bo reszta zespołu rzadko włączała się do ataków. Sam Robert też nie był w najwyższej dyspozycji, widać było po nim stres i wyjątkową chęć osiągnięcia czegoś znaczącego z reprezentacją. Archaiczny futbol nie pozwolił jednak zajść dalej niż 1/8 finału turnieju w Katarze. – Gdyby połączyć najlepsze cechy polskiego i hiszpańskiego futbolu, taka drużyna na pewno byłaby jedną z najlepszych na świecie - uważa Jose Morales Exposito. - Nie macie się czego wstydzić, Polacy są bardzo zdyscyplinowani taktycznie, silni, wybiegani, skoncentrowani na swoich zadaniach. Brakuje jednak czegoś, co jest wyróżnikiem Hiszpanów, czyli szybszego myślenia i podejmowania decyzji na boisku. W pracy z polskimi młodymi piłkarzami na obozach Polish Soccer Skills skupiam się właśnie na uczeniu ich tego, co przychodzi naturalnie Hiszpanom i daje im później przewagę na boisku.

Jestem przekonany, że z połączenia polskiej dyscypliny i siły z hiszpańską techniką oraz szybkością w grze piłką może wyniknąć zbliżenie się do ideału. Czyli do sposobu gry, który umożliwi w przyszłości maksymalne wykorzystywanie takich zawodników jak Robert.

Przecież on w Barcelonie gra zupełnie inaczej, bo ma wokół siebie ofensywnie grający zespół, stwarzający mnóstwo sytuacji – kończy Jose Morales Exposito.

W związku z zawieszeniem Lewandowski będzie poza składem Barcelony na mecze z Espanyolem (31 grudnia), Atletico Madryt (8 stycznia) i Getafe (22 stycznia). Będzie mógł za to wystąpić 12 stycznia w starciu z Realem Betis w półfinale rozgrywek o Superpuchar Hiszpanii. Chwila odpoczynku po mundialowym stresie i frustracji może mu się przydać, żeby szybko wrócić na właściwe tory.

MB



LA LIGA

1. Barcelona 37 33:5

2. Real 35 32:14

3. Sociedad 26 19:17

4. Bilbao 24 24:14

5. Atletico 24 21:14

6. Betis 24 17:12

7. Osasuna 23 16:14

8. Vallecano 22 20:16

9. Villarreal 21 15:10

10. Valencia 19 22:15

11. Mallorca 19 13:13

12. Valladolid 17 13:21

13. Girona 16 20:22

14. Almeria 16 16:22

15. Getafe 14 12:20

16. Espanyol 12 16:22

17. Celta 12 14:25

---------------------------

18. Sevilla 11 13:22

19. Cadiz 11 9:26

20. Elche 4 10:31