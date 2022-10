Michałowi Kuźniakowi "odcięło nogi"

Jednym ze współorganizatorów gali był Tomasz Zaremba z Bartoszyckiego Klubu Taekwondo, który po imprezie w mediach społecznościowych napisał: „Sport to rodzaj teatru, widowiska. Teatr bez widowni jest jak dryfująca łódka odarta z żagli. Dziękuję, że byliście w naszym teatrze i daliście w nasze żagle fantastyczny wiatr, dzięki któremu dopłynęliśmy tam, gdzie chcieliśmy”. Zaremba w ten trochę poetyczny sposób podziękował kibicom, którzy wykupili wszystkie bilety, szczelnie wypełniając halę w Bezledach.

- W trudnych dzisiejszych czasach na imprezach sportowych często są puste trybuny, natomiast u nas frekwencja była wprost znakomita - z dumą stwierdził Tomasz Zaremba. - To pokazało, że w przyszłości warto takie gale organizować.

Impreza w Bezledach składała się z dwóch części - rano odbył się amatorski turniej o puchar DFN, z którego trzy najciekawsze finały trafiły do karty przedwstępnej wieczornej gali, podczas której widzowie obejrzeli w akcji głównych bohaterów wieczoru. W karcie walk zaplanowano osiem pojedynków w różnych formułach (K1, low kick, full contact i boks). Stawką jednej z walk (Patryk Możdżyński - Mateusz Białecki) była przepustka do mistrzostw Europy seniorów w full-contakcie, natomiast przysłowiową wisienką na torcie był pojedynek o pas federacji DFN między Michałem Kuźniakiem (Bartoszycka Szkoła Taekwondo) z Filipem Miszczakiem z Gdańska. - W pierwszej rundzie Michał przyjął sporo ciosów na nogi - wyjaśnił Tomasz Zaremba, który był nie tylko współorganizatorem gali, ale w narożniku wystąpił także jako trener braci Kuźniaków. - W drugiej rundzie sytuacja się powtórzyła, w efekcie Michałowi „odcięło nogi”. Widząc przewagę rywala, rzuciłem ręcznik, poddając swojego zawodnika, bo kontynuowanie walki groziło jedynie kontuzją. Warto przyznać, że Miszczak był to tego pojedynku znakomicie przygotowany - ocenił trener Zaremba.

- Miszczak to bardzo dobry, chociaż jeszcze niezbyt utytułowany zawodnik - dodał Tomasz Biernacki, prezes federacji DFN oraz współorganizator gali. - Ale to jednak zawodowiec, który trenuje od dawna i jest bardzo mocny, tymczasem Kuźniak odnosił sukcesy wśród juniorów, ale między juniorami i seniorami jest przepaść, stąd taki wynik walki.

Drugim wydarzeniem wieczoru był pojedynek, którego stawką była przepustka do mistrzostw Europy seniorów w full-contakcie (miały być dwie takie walki, ale jedna w ostatniej chwili wypadła z programu). - Faworytem wydawał się być Białecki z Torunia, ale tego dnia nie był sobą, w efekcie Możdżyński go wypunktował, co było sporą sensacją - przyznał prezes Biernacki, który po zakończeniu imprezy nie ukrywał zadowolenia, jednocześnie dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. - Gdyby nie wójt Andrzej Dycha i Tomasz Zaremba to ta gala nie doszłaby do skutku - postawił sprawę jasno współorganizator zawodów. - Wszytko wyszło znakomicie, dlatego pan wójt już zadeklarował pomoc przy przyszłorocznej gali - zakończył Tomasz Biernacki.

ARTUR DRYHYNYCZ