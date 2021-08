Psycholog na igrzyskach

Codzienny poranny rytuał badania śliny wiązał się z niewidoczną psychologiczną presją, był codziennym zagrożeniem, bo test mógł okazać się pozytywny lub nieokreślony, co oznaczało konieczność powtórnego pełnego testu przeprowadzonego na terenie specjalistycznego laboratorium oraz kilkugodzinną kwarantannę w trakcie oczekiwania na wynik.

O ile w trakcie obozu mogłoby stanowić to pewną niedogodność w realizacji programu treningowego, o tyle w dniu startu może wykluczyć zawodnika z rywalizacji! Dlatego każdego ranka ten „rytuał plucia” uświadamiał nam zagrożenie, którego nie było nigdy wcześniej w trakcie Igrzysk. Pierwszą „ofiarą” procedury testowej stała się olsztynianka Aleksandra Kowalczuk z taekwondo, która nie mogła wylecieć do Tokio w zaplanowanym terminie ze względu na pozytywny wynik testu i konieczność krótkotrwałej kwarantanny oraz oczekiwania na wynik dodatkowego testu. Kto wie, czy ta dodatkowa porcja stresu przed wylotem, a następnie dotarcie z opóźnieniem do wioski olimpijskiej i zbyt krótki okres adaptacji przed walką, nie kosztowały ją medalu...

