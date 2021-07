Mateusza stać w Tokio na finał

- O ile olimpijska nominacja pańskiego syna nie była żadnym zaskoczeniem, o tyle niespodzianką jest fakt, że w ekipie znalazło się miejsce także dla pana. Zazwyczaj przecież na takich zawodach sportowcami opiekuje się trener kadry.

- Trener reprezentacji podczas zgrupowań kadry nie realizował założeń, jakich oczekiwał zawodnik przygotowujący się do igrzysk. W tej sytuacji Mateusz stwierdził, że woli się przygotowywać razem ze mną, że wspólnie będziemy ustalali, gdzie, jak i co robić, by jak najlepiej przygotować się do startu w Japonii. Z tego względu w Polskim Związku Kajakowym było trochę zamieszania, ale ostatecznie udało się ten pomysł zrealizować. W efekcie na igrzyskach jestem jako trener Mateusza.

- Natomiast trener reprezentacji zajmuje się pozostałymi zawodnikami?

- Też nie, bo w tej chwili głównego trenera kadry po prostu nie ma. W olimpijskiej ekipie jest Wiktor Głazunow, który też zrezygnował ze szkolenia centralnego i do igrzysk przygotowywał się z trenerem klubowym. Przypomnę, że Wiktor wygrał krajowe eliminacje na jedynce i dwójce. Z tego względu w Japonii jego opiekunem jest Marek Zachara, jego klubowy szkoleniowiec z AZS AWF Gorzów. Zachara pod sobą ma także dwójkę Głazunow - Tomasz Barniak (Barniak urodził się w Węgorzewie, potem był zawodnikiem OKSW Olsztyn, a obecnie reprezentuje AZS AWF Poznań - red.).



