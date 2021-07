W Tokio polscy kulomioci powalczą o podium?

IGRZYSKA\\\ Ręka Konrada dopiero co została wyleczona po kontuzji, więc nie wiem, jak po tak długiej przerwie syn poradzi sobie teraz z pchaniem siedmiokilogramowej kuli - mówi trener Ireneusz Bukowiecki, który dzisiaj odleciał do Japonii.

- Gdzie Konrad i Ireneusz Bukowieccy spędzili ostatnie dni przed wylotem na igrzyska olimpijskie?

- Na obozie w Spale. We wtorek pojechaliśmy do Warszawy, a w środę o godzinie 15 odlecimy do Japonii. Na początku będziemy mieli tam jeszcze kilkudniowy obóz przedstartowy, a dopiero na koniec miesiąca przeniesiemy się do wioski olimpijskiej.

- Kiedy jest olimpijski konkurs pchnięcia kulą?

- 3 sierpnia są eliminacje, a dwa dni później będzie finał. W eliminacjach każdy zawodnik będzie miał po trzy próby, w których trzeba uzyskać minimum gwarantujące awans do 12-osobowego finału. A gdyby zdarzyło się, że minimum osiągnie mniejsza grupa kulomiotów, wtedy do dwunastki zostaną dołączeni ci z najlepszymi wynikami.