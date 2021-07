Takich igrzysk jeszcze nie było

- Kiedy wylatuje pan do Japonii?

- We wtorek jadę do Warszawy, a w środę lecę do Japonii.

- Z jakimi sportowcami?

- Z lekkoatletami.

- Jaka tym razem będzie pańska funkcja?

- Pierwotnie byłem członkiem olimpijskiego sztabu medycznego PZLA, ale w ostatniej chwili okazało się, że do zespołu został dołączony czwarty lekarz, więc trzeba było mu zrobić miejsce ze względu na ograniczone limity osób. No i padło na mnie. W efekcie lecę do Japonii, ale będę - podobnie jak trener Ireneusz Bukowiecki - tylko w obozie przedigrzyskowym. Do czasu, aż zawodnicy, z którymi współpracuję, przeniosą się do wioski olimpijskiej. Wtedy wrócę do Polski, bo z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem ja do wioski wejść nie mogę.



- Jaka zatem była pańska rola w przygotowaniach polskich lekkoatletów?

- Głównie opiekowałem się biegami średnimi, czyli 800 i 1500 metrów. Poza tym były dwie zawodniczki ze sztafety 4x400 metrów, specjalistka od rzutu młotem i kulomiot. Natomiast z zawodników z naszego województwa współpracowałem z Konradem Bukowieckim i Maciejem Sarnackim.



