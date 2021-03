W puli tylko czapka gruszek

Zgodnie z przewidywaniami, ostatnia przegrana Indykpolu AZS w Katowicach (1:3) okazała się bardzo brzemienna w skutki. Drużyna trenera Daniela Castellaniego wypadła przed tygodniem z czołowej ósemki, dając się wyprzedzić i GKS-owi, i Ślepskowi, a patrząc na terminarz ekipy z Suwałk (domowe mecze z Będzinem i Nysą), sprawa wydawała się przesądzona na niekorzyść olsztynian. I rzeczywiście: Ślepsk zrobił co należało i w swoim drugim w historii sezonie gry w PlusLidze, zapewnił sobie pierwszy awans do play-offów o miejsca 1-8. A to oznacza, że dziś – na pożegnanie sezonu zasadniczego – Indykpol AZS zagra z Resovią praktycznie już tylko o... czapkę gruszek. Początek spotkania w Uranii o godz. 20.30 (transmisja m.in. w Polsacie Sport).

Żeby być dokładnym: wiadomo już, że w play-offach olsztynianie zagrają tylko o miejsca 9-10, a jedyną stawką dzisiejszego pojedynku z rzeszowianami będzie to, czy Indykpol AZS przystąpi do rywalizacji z... GKS Katowice z dziewiątego czy dziesiątego miejsca w tabeli. A awans na dziewiąte miejsce dałoby olsztynianom tylko trzypunktowe zwycięstwo z Resovią. Na Podkarpaciu drużyna z Kortowa przegrała 1:3... – Wyjdziemy na boisku i będziemy grać o zwycięstwo. Rzeszów to dobra drużyna, która ma w składzie mocnych zawodników. Na pewno łatwo tego spotkania nie oddamy, a w Uranii gramy lepiej niż na wyjazdach – mówi Marcin Mierzejewski, drugi trener AZS.

Dodajmy, że walka o miejsca 9-10 rozegra się w dwóch meczach: najpierw u niżej sklasyfikowanej drużyny, a rewanż i ewentualny „złoty set” u wyżej notowanego rywala.

>> Jak podają włoskie media, 22-letni Mateusz Poręba z Indykpolu AZS dokończy ten sezon w zespole... Vero Volley Monza, do którego środkowy olsztynian ma dołączyć na fazę play-off Serie A1! Okno transferowe we Włoszech zamyka się jutro o g. 12.

* Inne mecze 26. kolejka: Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel 0:3 (-25, -25, -13), Ślepsk Suwałki – Stal Nysa 3:1 (17, 20, -19, 20), GKS Katowice – Czarni Radom 2:3 (21, 24, -17, -18, -9), ZAKSA Kędzierzyn – Verva Warszawa 3:0 (20, 20, 22), Trefl Gdańsk – Warta Zawiercie 3:1 (21, 15, -23, 24). Dzisiaj: Indykpol AZS Olsztyn – Resovia Rzeszów (20.30); wtorek: Skra Bełchatów – MKS Będzin (17.30). pes