Indykpol AZS wygrał ważny mecz!

* Indykpol AZS Olsztyn – GKS Katowice 3:1 (18, -22, 23, 16)

INDYKPOL AZS: Stępień (3 pkt), Andringa (7), Poręba (9), Schulz (19), Żaliński (16), Teriomienko (11), Gruszczyński (libero) oraz Wolański, Schott (12), Ciunajtis (libero), Woch

GKS: Firlej (1), Kwasowski (16), Zniszczoł (9), Jarosz (7), Buchowski (15), Kohut (10), Watten (libero) oraz Musiał (3), Nowosielski, Nowakowski

MVP: Wojciech Żaliński (Indykpol AZS)

Spotkanie pomiędzy dwoma (z czterech) kandydatami do zajęcia ostatniego, ósmego miejsca w play-offach zaczęło się – tak jak można się było tego spodziewać – od zaciętej walki punkt za punkt. Która skończyła się jednak już przy stanie 3:3, kiedy to na zagrywkę w zespole z Katowic poszedł Adrian Buchowski (były przyjmujący Indykpolu AZS), no i GieKSa zdobyła w tym ustawieniu trzy punkty z rzędu (6:3).

Reakcja olsztynian była błyskawiczna, bo – po bloku Mateusza Poręby, błędzie Jakuba Jarosza i kontrze Wojciecha Żalińskiego – gospodarze nie tylko odrobili straty, ale i wyszli na prowadzenie (8:7). I – jak się później okazało – już nie oddali go do końca seta. Później Indykpol AZS wygrywał m.in. 10:8, 12:9 i 14:11, no i nie zraził się nawet tym, że goście – znów przy zagrywce Buchowskiego – doprowadzili do remisu (14:14). Przy wyniku 18:17 dla olsztynian GKS mógł mieć nadzieję na szczęśliwy koniec, ale końcówka była piorunująca – Indykpol AZS wygrał ją... 7:1 (m.in. bloki Przemysława Stępnia i Dmytro Teriomienki oraz dwie kontry Żalińskiego)!

Niestety, podopieczni Daniela Castellaniego dosyć szybko obniżyli loty. Zaczęli drugą partię od stanu 0:3 i mimo że raz, dwa odrobili straty (4:4), to przez cały czas byli o krok za rywalem. Równiej grający GKS nie dał się wytrącić z rytmu i spokojnie doholował do końca zwycięstwo w tym secie (25:22). Secie, w którym gospodarze oddali rywalom aż 7 punktów po własnych błędach (GKS tylko dwa)...

Po niemal godzinie gry w Uranii było więc 1:1 i wszystko zaczęło się od nowa. A zaczęło się nieco lepiej dla Indykpolu AZS, który prowadził m.in. 5:4, 8:5, 10:7 i 11:8, ale – po przekroczeniu linii trzeciego metra przez Damiana Schulza – zrobiło się... 12:13 i trener Castellani musiał wziąć czas. Nikt nie zamierzał pękać, więc punkty wpadały obu rywalom na zmianę, z tym że przy 17:17 gospodarze odzyskali prowadzenie (błąd Kamila Kwasowskiego na 18:17), przy 19:19 znów je stracili (19:20, po nieskończonym ataku Schulza, kontra Buchowskiego), ale za moment odzyskali i jeszcze podwyższyli na 22:20 (ważna kontra Żalińskiego). Olsztynianie prowadzili już 24:21, ale udało im się wykorzystać dopiero trzeciego setbola. Zrobił to Ruben Schott, który zastąpił w trakcie tego seta Robberta Andringę.

Na szczęście, czwarty set okazał się ostatnim, bo Indykpol AZS szybko wybił katowiczanom siatkówkę z głowy, pozwalając im ugrać w tej partii jedynie 16 punktów.

>>> Parę godzin wcześniej rozegrano zaległe spotkanie 23. kolejki, w którym Ślepsk Suwałki przegrał u siebie z PGE Skrą Bełchatów 1:3 (23, -22, -22, -24). Zawodnikiem meczu został uznany Grzegorz Łomacz ze Skry.

Przypomnijmy, że ekipa z Suwałk jest jednym z rywali Indykpolu AZS w walce o miejsce w ósemce, natomiast swój kolejny mecz o punkty olsztynianie rozegrają ze... Skrą (sobota, g. 14.45; Polsat Sport).