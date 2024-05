Cenne zwycięstwo Concordii

* Pilica Białobrzegi - Concordia Elbląg 0:1 (0:0)

W pierwszej połowie oba zespoły miały swoje okazje, ale bramki ostatecznie nie padły.

Druga część meczu zaczęła się od ataków Pilicy, która w 49. minucie obiła nawet poprzeczkę elbląskiej bramki. Słoniki na swoją okazję musiały czekać do 61. minuty. Wówczas Łukasz Makarski dośrodkował z rzutu rożnego, piłkę odbił głową jeden z obrońców, po czym dobiegł do niej Bartosz Danowski. Doświadczony pomocnik zwodem zmylił przeciwnika i obracając się z piłką dograł na ósmy metr. Stojący tam Joao Augusto idealnie złożył się do strzału i efektownymi półnożycami wpakował piłkę do siatki!

W 84. minucie na 2:0 mógł podwyższyć Łukasz Makarski, ale z ostrego kąta strzelił minimalnie obok słupka.

Elblążanie wygrali pierwszy w tym roku mecz ligowy na obcym stadionie i zrobili kolejny duży krok w kierunku utrzymania w III lidze.

