Wpadł z "amfą". A jego pasażer z plantacją "marychy" [ZDJĘCIA]

Policjanci z Komisariatu Policji w Rucianem–Nidzie zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Audi, którym jechało dwóch młodych mężczyzn. Za kierownicą siedział 27-latek, a pasażerem był 30-latek. Obaj to mieszkańcy Rucianego–Nidy.

Kierowca był trzeźwy, ale badanie narkotesterem wykazało, że znajduje się pod działaniem narkotyków. Pobrana mu została krew do dalszych badań. W kieszeni jego kurtki policjanci znaleźli zawiniątko z amfetaminą. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie.

Policjanci przystąpili do wykonywania dalszych czynności procesowych. Przeszukując mieszkanie 30-latka funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli amfetaminę oraz marihuanę. Mężczyzna podejrzany jest o posiadanie środków odurzających. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora 30-latek objęty został policyjnym dozorem.

W mieszkaniu 27-latka policjanci ujawnili plantację konopii indyjskich. Znajdowała się ona w specjalnie przygotowanym do tego namiocie foliowym ukrytym za ścianą z kartogipsu. W środku rosło 10 krzaków marihuany, które mogłyby dostarczyć około 250 porcji dilerskich ziela, co stanowi znaczną ich ilość. W namiocie tym znajdował się cały sprzęt do uprawy marihuany zapewniający odpowiednie nawożenie, właściwe oświetlenie roślin, ich temperaturę, wilgotność, nawodnienie oraz wentylację.

To nie jedyne środki odurzające zabezpieczone w mieszkaniu 27-latka. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli jeszcze znaczne ilości amfetaminy oraz suszu marihuany, który mógłby dostarczyć około 350 porcji dilerskich.

27-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnienie przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

KPP w Piszu