Miał zarobić, a stracił prawie 95 tysięcy euro

Do Komendy Powiatowej Policji w Piszu zgłosił się 60-letni mieszkaniec powiatu piskiego i poinformował, że został oszukany. Zainwestował prawie 400 000 zł, a teraz ma problem z ich odzyskaniem.

Jak powiedział policjantom, zainstalował aplikację Blkfen, za pośrednictwem której miał się kontaktować z konsultantem oraz na bieżąco śledzić swoje zyski. Pokrzywdzony dokonał czterech przelewów na łączną kwotę 95 000 euro. Pieniądze przelewał na konto w Chinach. Kiedy postanowił wypłacić pieniądze okazało się, że są z tym duże problemy i na chwilę obecną nie ma takiej możliwości.

— Zgłaszający dodał, że z tego co jest mu wiadomo, więcej osób zostało oszukanych w ten sam sposób — mówi nadkom.Anna Szypczyńska, rzecznik prasowy piskiej policji.