ALTS: Jeden z zawodników stracił dorobek życia. Środowisko tenisowe natychmiast ruszyło z pomocą!

Do rozgrywek ALTS doszło tradycyjnie w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na fotel lidera powrócił Emirr Dywity, który nadrobił zaległości i dzięki lepszemu bilansowi setów prowadzi w tabeli. Na trzecie miejsce wrócił OTSK Radisson, czwarte zajmuje Auto Serwis Iława, który wygrał 6:4 z piątym OSK Świt.

— Uwaga, ważna informacja organizacyjna: dwie ostatnie kolejki pierwszej rundy rozgrywek – 14 i 15 — zostały przeniesione na styczeń. Pierwotne terminy: 22.12.2021 i 29.12.2021 zostały zmienione na 12.01.2022 oraz 19.01.2022 — informuje Wojciech Chrząszcz z Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

To wszystko jednak schodzi na trochę dalszy plan, bo teraz środowisko tenisowe związane z ALTS bardziej niż o graniu myśli o niesieniu pomocy jednemu z zawodników. Chodzi o Bogdana Mydło, któremu spłonął cały warsztat samochodowy.

— Dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. Jednemu z uczestników naszej ligi, a także przyjacielowi z pingpongowego stołu, Bogdanowi Mydło z zespołu Erjot, spalił się warsztat samochodowy. Już została uruchomiona zbiórka pieniędzy na odbudowę warsztatu [link poniżej — przyp. red]. Każde udostępnienie i każda wpłata jest na wagę złota! — mówi Wojtek Chrząszcz z OCSiR.

— Niestety w miniony poniedziałek ogień zabrał mu wszystko, co najcenniejsze. Spłonęło dosłownie całe wyposażenie warsztatu oraz cześć pomieszczeń socjalnych. Ogromna tragedia dla jedynego żywiciela rodziny. Jeśli chcielibyście pomoc i poświecić dosłownie 3 minuty to z całego serca Wam za to dziękuje. Oby wynagrodzone to Wam zostało w zwycięskich pojedynkach — pisze jeden z tenisistów stołowych grających w ALTS w Ostródzie.

Kolejny dodaje od siebie. — Doskonale rozumiem ból utraty dorobku życia. Chciałbym się zaangażować w inicjatywę i mam propozycję dla wszystkich zawodników. W najbliższą środę [8 grudnia 2021 — przyp. red] mógłbym przygotować 2 puszki i zorganizować zbiórkę z symbolicznymi wpłatami dla pana Bogdana. Dwójka moich młodych podopiecznych mogłaby podczas trwania kolejki zbierać do "puchy" drobne podarki, a na sam koniec przekazalibyśmy ją Wojtkowi Chrząszczowi bądź drużynie pana Bogdana. Wszyscy jesteśmy drużyną tenisa stołowego i choć symbolicznie dołóżmy cegiełkę do tak szczytnego celu — pisze reprezentant jednego z zespołów, a środowisko tenisowe związane z ALTS szybko zareagowało na to bardzo pozytywnie.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/92cw65

WYNIKI 11 KOLEJKI:

SERVO OSTRÓDA – MORLINY IV 3:7

WICHER GWIŹDZINY – FLESZ 9:1

ERJOT PLANDEKI – EM OSTRÓDA 7:3

LAZARUS ELBLĄG - STUDIO R 2:8

OTSK RADISSON OSTRÓDA - MORLINY I 7:3

KREM TEAM – SZYBCY I WŚCIEKLI 5:5

OSK ŚWIT – AUTO SERWIS IŁAWA TEAM 4:6

EMIRR DYWITY - MORLINY II 9:1

MECZE ZALEGŁE:

7. KOLEJKA: KREM TEAM – EMIRR DYWITY 1:9

9. KOLEJKA: WICHER GWIŹDZINY – SZYBCY I WŚCIEKLI 10:0

PO 11 KOLEJKACH

1. EMIRR 11 30 10-0-1 90:20

2. ERJOT 11 30 10-0-1 72:38

3. RADISSON 11 26 8-2-1 76:34

4. AUTO SERWIS 11 25 8-1-2 82:28

5. ŚWIT 11 24 8-0-3 70:40

6. WICHER 11 20 6-2-3 69:41

7. STUDIO R 11 19 6-1-4 68:42

8. MORLINY IV 11 19 6-1-4 60:50

9. LAZARUS 11 13 4-1-6 44:66

10. MORLINY I 9 11 3-2-4 42:48

11. SZYBCY I WŚCIEKLI 11 10 3-1-7 36:74

12. OSTRÓDA 11 9 3-0-8 43:67

13. KREM TEAM 10 6 1-3-6 34:66

14. FLESZ 11 6 2-0-9 26:84

15. SERVO 11 3 1-0-10 32:78

16. MORLINY II 10 0 0-0-10 16:84

W kolejnych rubrykach: miejsce drużyny; nazwa; ilość rozegranych meczów; punkty; zwycięstwa - remisy - porażki; bilans pojedynczych meczów

RANKING INDYWIDUALNY:

OSK ŚWIT

Dariusz Sikora 21-8

Wojciech Dzierżko 14-8

Jędrzej Żebrowski 12-6

Piotr Kiełkowski 5-12

ERJOT PLANDEKI

Kamil Jurkiewicz 24-7

Jakub Gołaszewski 22-4

Robert Radzikowski 10-9

Zenon Długiński 6-3

Adam Pydyn 4-6

Bogdan Mydło 0-5

STUDIO R

Sebastian Główczyk 16-8

Przemysław Wawrzyniak 15-6

Ryszard Gruszkiewicz 12-8

Henryk Prusiński 5-2

Michał Żywiec 5-7

FLESZ

Robert Wątły 14-19

Marcin Sadowski 5-10

Zygmunt Fleszar 5-24

Ryszard Fleszar 0-22

EMIRR DYWITY

Zdzisław Paliwoda 31-2

Grzegorz Gumiński 24-3

Grzegorz Rabij 20-12

Tomasz Korsak 5-2

SZYBCY I WŚCIEKLI

Wojciech Polański 10-8

Marek Meja 10-19

Michał Kajetanek 5-10

Jacek Kajetanek 3-8

Jerzy Dąbek 1-19

Leszek Wrzyszcz 0-3

MORLINY OSTRÓDA I

Paweł Deska 20-1

Mateusz Smurzyński 10-11

Igor Paździorko 6-12

Kamil Jarmołowicz 3-0

AUTO SERWIS IŁAWA TEAM

Michał Gostół 28-2

Sławomir Urban 17-13

Roman Góralski 15-0

Artur Lubnau 5-10

Tomasz Rentkowski 1-0

LAZARUS ELBLĄG

Roman Grudzień 16-7

Henryk Wojciechowski 10-19

Andrzej Geiger 9-3

Paweł Gołębiewski 4-17

Mirosław Mikołajski 1-5

OTSK RADISSON OSTRÓDA

Franciszek Jastrzębowski 28-5

Tadeusz Czyczel 18-8

Mirosław Skrzypczyk 10-5

Tadeusz Krajewski 5-7

Zenon Kastrau 3-0

Artur Gromko 5-4

MORLINY IV

Krystian Gorczyc 20-13

Tomasz Szulga 17-10

Wojciech Samsel 12-21

Czesław Nowicki 3-3

EM OSTRÓDA

Rafał Klimecki 12-20

Piotr Ferenc 11-16

Emilia Włodarska 11-17

Artur Jagieła 2-7

KREM TEAM

Rafał Dąbrowski 18-9

Mateusz Pawlaczyk 11-16

Bartosz Stępka 0-3

Ernest Gamrat 0-11

Zenon Barszcz 0-13

SERVO OSTRÓDA

Bogdan Próchnicki 15-18

Marek Prusinowski 8-25

Henryk Tadejewski 6-27

WICHER GWIŹDZINY

Szymon Sargalski 27-6

Andrzej Ciemiecki 12-6

Michał Sargalski 11-4

Michał Mówiński 11-7

Patryk Sargalski 2-6

Mateusz Smyka 0-5

MORLINY II

Małgorzata Wawrowska 7-20

Zbigniew Stanisławski 4-8

Antoni Biełuszko 2-28

Robert Smoleński – 0-21

TOP 3 RANKINGU INDYWIDUALNEGO

1. Zdzisław Paliwoda (Emirr) – 31-2

2. Michał Gostół (Auto Serwis Iława Team) – 28-2

3. Franciszek Jastrzębowski (OTSK) – 28-5

