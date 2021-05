Burmistrz złożył zawiadomienie, Policja wzywa radnych

Po kolei wzywani są radni Rady Miejskiej w Ostródzie i osoby, które mogły mieć wiedzę na temat sytuacji sprzed roku. Potwierdza to Policja.

— W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie prowadzone jest postępowanie w sprawie publicznego pomówienia, za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook, Burmistrza Ostródy, które mogło poniżyć pokrzywdzonego w opinii publicznej lub narazić go na stratę zaufania potrzebnego do pełnienia w/w funkcji — informuje mł. asp. Anna Balińska, oficer prasowy KPP w Ostródzie. — Policjanci dążąc do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy przesłuchują wszystkich świadków, którzy mogą mieć wiedzę na temat tego zdarzenia. Zawiadomienie w tej sprawie złożył sam pokrzywdzony.

Czego dotyczy sprawa? Wydarzeń z kwietnia 2020 roku. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, chodzi o komentarze w mediach społecznościowych po tym, jak pojawił się pomysł zakupienia dla burmistrza Ostródy uroczystego łańcucha, zakładanego na szyję z okazji ważnych uroczystości miejskich. Łańcuch miał mieć plakietkę z herbem miasta. Wówczas w sieci pojawiły się wpisy o niepotrzebnych "błyskotkach". Sam pomysł szybko upadł i nawet nie trafił na obrady sesji, sprawa jednak ma swój ciąg dalszy w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie.

To kolejny raz, gdy burmistrz i radni rozmawiają przez Policję. Zbigniew Michalak w październiku 2020 roku złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przez radnych wykroczenia, bo na sesji przed referendum w sprawie jego odwołania, miała być prowadzona kampania referendalna.