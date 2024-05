Tak 150.000 złotych zniknęło z konta mieszkanki Miłomłyna

W poniedziałek (13.05.2024r.) około godziny 15:00 do ostródzkiej jednostki policji zgłosiła się mieszkanka Miłomłyna, która poinformowała o tym, że padła ofiarą oszustwa inwestycyjnego na kwotę ponad 150.000 tysięcy złotych. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za maklera giełdowego. Oszust zaoferował kobiecie szybki zysk poprzez zainwestowanie przez nią pieniędzy w rzekome akcje znanego koncernu paliwowego. Kobieta uległa fałszywej ofercie.

Cały proces utraty pieniędzy przez kobietę trwał trzy dni.

— Pokrzywdzona postępowała zgodnie z telefonicznymi instrukcjami oszustów. Nieświadoma zagrożenia, kliknęła w nadesłany link z którego adresu zainstalowała program do zdalnego uzyskania dostępu do jej komputera. Następnie zgodnie z poleceniem oszustów – niejednokrotnie zalogowała się swojej bankowości elektronicznej i potwierdzała wychodzące przelewy z jej konta - kodami blik — informuje ostródzka Policja.

26 odebranych połączeń telefonicznych w przeciągu 3 dni, wyszkolone techniki manipulacji i umiejętności socjotechniczne przestępców - spowodowały, że 74-letnia kobieta straciła swoje oszczędności