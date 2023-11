Zbigniew Ziobro: wystąpiłem do TK z wnioskiem zmierzającym do tego, aby Polacy płacili o połowę mniejsze rachunki za prąd

Wystąpiłem do TK z wnioskiem zmierzającym do tego, aby Polacy płacili o połowę mniejsze rachunki za prąd - poinformował w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chodzi o stwierdzenie niezgodności z konstytucją europejskich przepisów regulujących uprawnienia do emisji CO2 w systemie ETS.