Nie byłoby Chóru Dziewczęcego Cantabile z Olsztyna, gdyby nie radość z muzyki

Gdzie nie pojadą, tam nie można oderwać od nich wzroku. Nie tylko dlatego, że wręcz kipi z nich młodzieńca energia, ale dlatego, że czują muzykę. I świetnie czują się w swoim towarzystwie. Z tego tygla emocji potrafią wyciągnąć jak najwięcej. Dlatego nie dziwi, że Chór Dziewczęcy Cantabile, którym szefuje Agata Wilińska, zdobył ostatnio w Olsztynie Grand Prix XVII Festiwalu „O Warmio moja miła”. To zresztą kolejna nagroda. Nie dziwi też, że dziewczyny nie widzą świata bez śpiewania. Tak się w nie wkręciły, że nie wyobrażają sobie życia w ciszy.

— Dla mnie śpiewanie zawsze było fajne, a w pewnym momencie życia, gdy przystąpiłam do Cantabile, stało się też ważne. To było siedem lat temu — opowiada Otylia Przyłucka, 18-letnia chórzystka. — Śpiewałam od zawsze. Tam, gdzie był mikrofon, można było mnie znaleźć. Rano, gdy otwierałam oczy, już śpiewałam. I to, co wówczas leciało w radiu, i swoje piosenki, które wymyślałam. A potem poszłam do szkoły muzycznej. Zaczęłam od fortepianu, a teraz gram na saksofonie. To bardzo przyjemny instrument. I gdy już chodziłam do szkoły muzycznej, nie dało się nie słyszeć o Cantabile. Chór był prestiżowy i wszystkie dziewczyny chciały w nim śpiewać. Wiedziałyśmy, że Cantabile wyjeżdża na zagraniczne konkursy, zdobywa nagrody, ale przede wszystkim, że dziewczyny świetnie się bawią ze sobą. Każda z nas chciała być wówczas jedną z nich. I chciała też zobaczyć kawałek świata i przy okazji się cieszyć się muzyką.

— Między nami dziewczynami jest duża różnica wieku. Niektóre z nas mają po 12 lat, niektóre po 20. Ja śpiewam w Cantabile od 2019 roku — podkreśla Karolina Zabielska, chórzystka. — Mimo tej różnicy wieku świetnie się rozumiemy. Wzajemnie sobie pomagamy, opiekujemy się sobą. Tak naprawdę nie odczuwa się tej różnicy wieku. Od zawsze starsze wspierają młodsze i to normalne. Łączy nas przecież muzyka. Pamiętam, gdy ja pierwszy raz przyszłam na próbę. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Byłam zagubiona. Ale z każdą kolejną próbą czułam się coraz lepiej. Starsze dziewczyny bardzo pomagały. Teraz ja przejęłam tę pałeczkę.

— Na każdej próbie dany utwór śpiewamy po kilkanaście razy. To absolutnie się nie nudzi! Szczególnie gdy pani Agata nami czaruje. To niezwykle wrażliwa chórmistrzyni. Myślę, że bardzo nas kocha. To nasza chóralna mama — podkreśla Klara Sternicka, chórzystka. — Gdy pani Agata przynosi nam nowe utwory, jest zawsze szczęśliwa, że może nam coś nowego pokazać. Wie, że nam to się spodoba, bo tak dobrze nas zna. Wie, jakie mamy możliwości, więc jest w stanie dobrać nam najlepszy repertuar. Wie, że nie będziemy się nim męczyć. Wie też, że możemy podbić serca jurorów na każdym konkursie i koncercie. I to się dzieje! Na tym właśnie polega nasza praca.

Chór nie może być martwy

Teraz w chórze śpiewa około 30 dziewczyn. Nie wszystkie są jeszcze gotowe, żeby wyjść na scenę, nie wszystkie są w stanie przychodzić na każdą próbę.

— Trzydziestka pozwala osiągnąć nam dużą siłę brzmienia. Ale nie tylko głos się liczy. Ważny jest też ruch i mimika twarzy, wręcz aktorstwo — podkreśla Klara. — Niedawno śpiewałyśmy „Dwa serduszka”. To przecież piękna historia, którą trzeba opowiedzieć twarzą i ruchem ciała. I pani Agata też nas tego uczy. Chór nie może być przecież martwy. Czasem widuje się występy niektórych chórów, które odśpiewują to, co muszą. Widać, że nie ma w nich duszy muzycznej. A pani Agata w nas tę duszę pielęgnuje. Zaszczepia w nas pogodę ducha po prostu. I to jest wspaniałość Cantabile. Czasami dostajemy nagrody za kulturę brzmienia. Jurorzy dają nam też dodatkowe punkty za to, że czujemy muzykę.

— Gdy śpiewamy sakralne utwory, cała widownia aż się w nich zanurza. I wtedy wiem na pewno, że taka muzyka to nie obciach. Świat dzisiaj pędzi i to, co jest naszą tradycją, często odsuwa się na bok. Ale według mnie taka muzyka właśnie dzięki temu jest wyjątkowa i niecodzienna. Ta muzyka jest po prostu piękna — mówi Karolina. — Zupełnie inaczej jest, gdy się jej słucha z boku, a inaczej, gdy się uczestniczy w niej całą sobą. I jeszcze razem.

— Gdy wychodzimy na scenę, stajemy się jednością. Mówimy jednym głosem, ale na wiele głosów — żartuje Otylia. — W tym momencie nie wyobrażam sobie życia bez chóru, bez dziewczyn, pani Agaty i emocji, które temu towarzyszą. To najczęściej radość, że możemy coś razem robić. Czasami się stresujemy, ale to motywujące. A gdy coś nam się uda, jest euforia.

Muzyka to matematyka

Otylia uczy się jeszcze w liceum. Ale chce więcej od przyszłości. Na razie jednak ma dylemat.

— Waham się między muzyką a naukami ścisłymi. Można być przecież śpiewającym fizykiem, prawda? Właśnie fizyka, biologia i matematyka wciągnęły mnie najbardziej — zdradza Otylia. — Na pierwszy rzut oka wydaje się, że muzyka i przedmioty ścisłe nie idą w parze, ale gdy się zastanowić, wszystko się łączy. Muzyka jest przecież matematyką. Jest w niej pierwiastek uczucia, ale gdy się go odsunie, muzyka staje się logiczna i poukładana. Gdy dodaje się nuty do siebie, można się świetnie bawić.

— Ja też chciałabym mieć ścisły umysł, ale niestety jestem humanistką. Mamy w szkole przedmiot harmonia, który pomaga zrozumieć wszelkie zjawiska współbrzmień w muzyce. Zawsze na lekcji aż paruje mi głowa — dodaje Karolina. — To po prostu muzyczna matematyka!

— A ja jestem harcerką, drużynową 7 Olsztyńskiej Gromady Zuchowej. Oczywiście dużo razem śpiewamy, bo wywodzę się z Krakowskiego Muzycznego Szczepu Słowiki, który moim zdaniem jest najbardziej rozśpiewanym harcerskim szczepem muzycznym na świecie — zauważa Klara. — Muzyka żyje we mnie cały czas. Nie jestem w stanie przeżyć bez niej nawet godziny. Kupiłam sobie nawet dobre słuchawki i cały czas czegoś słucham. Najbardziej podobają mi się utwory, które śpiewamy w Cantabile. Jestem w stanie słuchać ich w kółko, w różnych wykonaniach. Oczywiście najlepsze są nasze wykonania! Muzyka klasyczna ma harmonię, która rozwiązuje się w różne bardziej skomplikowane sprawy. Muzyka popowa, która leci w radiu, opiera się często na trzech akordach, które się powtarzają. Nawet jeśli tekst jest ciekawy, przykrywa go licha warstwa muzyczna. Muzyka klasyczna jest natomiast pełna brzmień. I była tworzona po to, żeby uduchawiać.

Tak łatwo nie da się odejść

Cantabile to chór, w którym czuje się młodość. Ale to raptem jeden z etapów na muzycznej drodze chórzystek.

— W Cantabile być może będę jeszcze rok. Mam osiemnaście lat, został mi ostatni rok w klasie dyplomowej szkoły muzycznej… A potem przyjdzie czas na studia. Wiele dziewczyn już uczy się w innych miastach, ale cały czas dojeżdżają do nas na koncerty i konkursy. Tak łatwo nie da się odejść z Cantabile. Kto wie, być może ja też dłużej pociągnę? Ale jesteśmy chórem młodzieżowym, więc kiedyś trzeba znaleźć nowe miejsce. To smutny moment. Gdy nadchodzi ten czas, robimy pożegnanie, a pani Agata przynosi słodkości. Śpiewamy wtedy, tańczymy… Całe szczęście, że z Cantabile zabiera się ze sobą wspomnienia. One będą na zawsze.

Repertuar Cantabile jest różnorodny. Obejmuje zarówno utwory wcześniejszych epok, jak i muzykę współczesnych kompozytorów. Chórzystki natomiast są rozśpiewaną wizytówką Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

— Dziewczyny są bardzo utalentowane i śpiewają dla przyjemności. Zawsze – od 32 lat, bo tyle ma chór – tak było. Cantabile to dla nich nie tylko doznania artystyczne, ale też społeczne i psychologiczne. One po prostu się lubią. Staram się zresztą, żeby były zwartą grupą, która się wspiera i umie współdziałać — opowiada Agata Wilińska, dyrygentka i „chóralna mama”.

ADA ROMANOWSKA