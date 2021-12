Magiczne Mikołajki w Warmińskiej Aurze – słodkie mikołajkowe szaleństwo i misiowa choinka!

W tym roku obie galerie planują specjalne mikołajkowe atrakcje dla klientów. Warto tego dnia odwiedzić oba miejsca i wziąć udział we wspólnym świętowaniu. W Galerii Warmińskiej w centralnym miejscu atrium, na poziomie 0, na specjalnym tronie zasiądzie św. Mikołaj ukryty w czarodziejskiej śnieżnej kuli. Każde dziecko będzie mogło wejść do magicznej kuli, zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem i otrzymać słodki upominek. Co 45 minut Mikołaj będzie znikał z kuli, by na pasażach galerii częstować świątecznymi cukierkami dzieci. W atrium pojawi się także specjalny, mikołajkowy Candy Bar, w którym będą rozdawane słodkości. Na wszystkie łasuchy będzie czekać 300 pysznych donatów, 300 czerwonych i zielonych wat cukrowych oraz aż 15 kilogramów kolorowych żelków.

„Chcemy, żeby wszystkie dzieci odwiedzające nasze galerie w Mikołajki poczuły klimat świąt. Pluszowy miś to doskonały przyjaciel, jesteśmy pewni, że sprawi radość każdemu maluchowi. Mamy nadzieję, że magiczna atmosfera i mikołajkowe słodkości wywołają uśmiech na twarzach wszystkich naszych klientów, małych i dużych.” - podkreśla Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

W dniu 6 grudnia także Aura Centrum Olsztyna przygotowała nie lada atrakcję. W centralnym punkcie galerii, na czerwonym dywanie, stanie 4-metrowa choinka, na której zamiast tradycyjnych bombek pojawią się duże, pluszowe misie. Klienci, który zrobią tego dnia zakupy za minimum 100 zł, będą mogli wygrać jednego z 400 świątecznych pluszaków. W tym celu należy zarejestrować zakupy w aplikacji Sezam 2.0, ale mogą to być maksymalnie 2 paragony dające w sumie 100 zł. Mikołajkowe hostessy będą czekały na tych, którzy zgłoszą się po zakupach pod choinkę i okażą zarejestrowane zakupy w Sezam 2.0.

Misie, które zostaną na choince trafią do wybranej organizacji społecznej, aby zapewnić uśmiech na twarzach jeszcze większej ilości dzieci.

GALERIA WARMIŃSKA

Galeria Warmińska przy ul. Sikorskiego jest kultowym, miejscem na mapie Olsztyna. Dzięki wyjątkowej architekturze, nawiązującej do tradycyjnego warmińskiego budownictwa odwiedzana jest również przez turystów. Na powierzchni użytkowej około 41 500 m² znajduje się 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek, wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie, kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a także amfiteatr i parking z 1200 miejscami. Galeria jest przyjazna mamom i małym dzieciom: posiada trzy przytulne pokoje, w których można nakarmić czy przebrać dziecko, w strefie restauracyjnej do dyspozycji mam są bezpłatne mikrofalówki. Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty czy imprezy propagujące zdrowy styl życia.

Właścicielem Galerii Warmińskiej jest Nepi Rockcastle sp. z o.o., a zarządcą CBRE Sp. z o.o.

Więcej na https://www.galeria-warminska.pl

AURA CENTRUM

Aura Centrum Olsztyna leży w sercu miasta, tuż obok najważniejszych urzędów i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego, zaledwie krok od Starego Miasta. Jest to centrum nowoczesne i przyjazne odwiedzającym, w którym panuje spokojna atmosfera. Na powierzchni użytkowej 25 tys. m² mieści się prawie 100 punktów handlowych i gastronomicznych oraz nowoczesne Kino Helios, mające 8 sal kinowych i mogące pomieścić ponad 1900 miłośników dużego ekranu. W Aurze znajduje się duży market spożywczy i apteka. Oprócz sklepów i lokali restauracyjno-kawiarnianych w Aurze działa uwielbiana przez dzieci biblioteka Abecadło, mieści się tu także ceniona w mieście szkoła muzyczna.

Właścicielem Aura Centrum Olsztyna jest NEPI Rockcastle sp. z o.o., a zarządcą CBRE Sp. z o.o.

Więcej na http://www.auracentrum.pl/