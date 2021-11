Na osiedlu Mazurskim w Olsztynie parafia buduje halę sportową

Mieszkańcy osiedla Mazurskiego i okolic nie mają łatwo. Z powodu budowy nowej linii tramwajowej została zmieniona organizacja ruchu. Często dochodzi do awarii wodociągu lub elektryczności. Teraz zamknięto im wyjazd z parkingu kołu Biedronki. Okazało się, że czeka ich jeszcze jedna budowa.

Nasza czytelniczka poprosiła nas o interwencję. Skarżyła się na utrudnienia w ruchu, jakie wprowadzono w okolicy os. Mazurskiego, a teraz jeszcze zamknięto wyjazd z marketu.

— Dlaczego zamknięto wyjazd z parkingu za Biedronką przy ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Oleckiej? Teraz trzeba zawracać do Wyszyńskiego, gdzie bardzo trudno włączyć się do ruchu — napisała w mailu do redakcji.

Michał Koronowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, poinformował nas, że... — Inwestor na prywatnej działce nr 103-2/5 pomiędzy ul. Olecką a Wyszyńskiego rozpoczyna budowę hali sportowej. Z inwestorem zostało zawarte porozumienie, dzięki któremu inwestor na swój koszt ma wybudować drogę wewnętrzną, chodniki oraz kanalizację deszczową — informuje Koronowski.

Nowa hala sportowa będzie zlokalizowana obok tzw. kościoła wiecznej budowy, czyli parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.

W 2019 roku Stowarzyszenie Świętej Rodziny w Olsztynie kupiło z 99-procentową bonifikatą nieruchomość przy ul. Oleckiej. Wartość tamtej działki wyceniono wtedy na ponad 800 tys. zł. Decyzję o sprzedaży działki za 1 procent wartości podjęli olsztyńscy radni. To właśnie Stowarzyszenie Świętej Rodziny w Olsztynie wybuduje halę sportową przy ul. Oleckiej.

Do tematu będziemy wracali.

lew