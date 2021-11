Syn reanimowanego mężczyzny przez policjanta na ul. Sielskiej w Olsztynie, dziękuje za uratowanie ojcu życia

Syn mężczyzny, który zasłabł za kierownicą w piątek 19 listopada w Olsztynie na ul. Sielskiej i był reanimowany przez policjanta, dziękuje za uratowanie ojcu życia. "Pozostanie bohaterem dla mnie i mojej rodziny" — pisze do policji.

W piątek 19 listopada na skrzynkę mailową Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie wpłynęły podziękowania skierowane do asp. szt. Andrzeja Łowczyka.

"Choć emocje jeszcze nie opadły, a stan mojego Taty jest poważny, chciałbym, aby przez Pańską osobę trafiły ogromne podziękowania dla asp. szt. Andrzeja Łowczyka, który uratował dziś rano mojego Tatę. Dzięki jego bohaterskiej postawie, wyszkoleniu i wierności słów Roty Ślubowania uratował życie innego nieznanemu sobie człowieka. Od dziś pozostanie bohaterem dla mnie i mojej rodziny" — można przeczytać w wiadomości.

Przypomnijmy, że policjant w drodze do pracy interweniował wobec 63-letniego kierowcy. Mężczyzna podczas jazdy stracił przytomność i wymagał pilnej pomocy medycznej. Gdy dramatyczną sytuację zauważył policjant, przy wsparciu ze strony innego świadka wydostał kierowcę na zewnątrz i prowadził resuscytację do czasu przybycia służb ratunkowych. 63-latek odzyskał funkcje życiowe i trafił do szpitala.