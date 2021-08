Pozostaje uważać i czekać na obiecany remont

Za pokonanie tych schodów i chodnika powinien być co najmniej medal. Albo od razu podium. Bo jak przez nie przejść, nie narażając się na utratę zdrowia lub życia? Patrzę i nie wierzę. XXI wiek. Dziura za dziurą, połamane płytki, pęknięte schody. Stan nawierzchni woła o pomstę do nieba. W takich warunkach żyją mieszkańcy osiedla przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Wielu z nich to starsi ludzie. Chodnik i schody niczym z horroru znajdują się przy ul. Poprzecznej. — Pani ma sportowe buty, to jakoś przejdzie. A ja muszę tak boczkiem — zagaduje mnie starsza kobieta, która próbuje pokonać popękane schody. — Może by gdzie to zgłosić?

Kiedy bezpiecznie docieram do domu (nie jest to takie oczywiste, bardziej prawdopodobna byłaby wizyta na SOR ze skręconą kostką albo na chirurgii twarzowej) wysyłam maila do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Pytam, czy jest szansa na remont nawierzchni.

Na odpowiedź nie muszę długo czekać. — ZDZiT zlecił uzupełnienie ubytków na schodach. Prace zostaną wykonane do końca bieżącego miesiąca. Natomiast w przyszłym roku planowany jest remont wspomnianych schodów — informuje nas Michał Koronowski, rzecznik prasowy ZDZiT.

To nie koniec dobrych wiadomości. — W tym roku poprawiona zostanie także nawierzchnia chodnika przy ul. Zamenhofa. Prace będą dotyczyły przede wszystkim ubytków w nawierzchni oraz wyprofilowania miejsc, gdzie po opadach deszczu gromadzi się woda. Prace w szerszym zakresie planowane są w 2022 roku, choć wszystko uzależnione jest od środków finansowych jakimi będziemy dysponować — uzupełnia Koronowski.

AT