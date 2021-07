W jakim czasie trzeba kupić bilet w parkomacie w Olsztynie, żeby uniknąć mandatu?

Za parkowanie w Olsztynie trzeba zapłacić. Inaczej czeka nas manat. A co w sytuacji, gdy do parkomatu jest kawałek drogi? W tym czasie, gdy kierowca idzie po bilet, samochód stoi bez opłaty. Choć ta za chwilę zostanie wniesiona. Czy za taki postój też grozi kara?

Pani Elżbieta musiała pojechać na kontrolę do ZUS w Olsztynie. Zaparkowała samochód na pobliskim parkingu, w Strefie Płatnego Parkowania.

— Od razu, gdy się zatrzymałam, poszłam kupić bilet. Czas mnie naglił, bo byłam umówiona w ZUS na konkretną godzinę. Gdy kupowałam bilet, mąż wysiadał z samochodu z chorym synem. W tym czasie przyszli kontrolerzy i stwierdzili brak biletu parkingowego. Mąż mówił, że poszłam go kupić i na pewno za chwilę wrócę. Kontrolerzy jednak nie słuchali jego zapewnień — opowiada pani Elżbieta z Olsztyna. — Ja akurat bardzo się spieszyłam i w roztargnieniu zamiast wrócić do samochodu, pobiegłam do ZUS. Ale miałam już bilet w ręce. Gdy wróciłam, mandat o wysokości 50 zł był już wystawiony. Kontrolerzy też jeszcze byli obecni. Gdy się okazało, że mandat był wystawiony dwie minuty przed czasem, jaki był wskazany na bilecie, zdębiałam. Czyżby dwie minuty w tym momencie były warte 50 zł? Kontrolerzy tylko się uśmiechali i mówili, że niestety mają znacznie.

Ta historia pokazuje, że natychmiast po zaparkowaniu trzeba opłacić przejazd. I to nie dziwi, bo takie są przepisy, które reguluje uchwała Rady Miasta w Olsztynie. Gdy ktoś korzysta z aplikacji do tego przeznaczonej, nie ma problemu. Parkowanie można rozpocząć praktycznie jednym kliknięciem, jeszcze siedząc za kółkiem. A co w sytuacji, gdy trzeba kupić bilet w parkomacie? I gdy trudno określić jego lokalizację? Jeszcze trzeba do niego dojść. Co wiec w sytuacji, gdy kierowca jedzie sam i również sam musi kupić bilet? Jedni chodzą szybko, inni potrzebują więcej czasu — na przykład osoby starsze lub chore. Przy parkomacie też można trochę postać — chociażby wrzucając monety. Albo stojąc za innym kierowcą, który właśnie opłaca postój. A potem jeszcze należy wrócić do samochodu, żeby położyć bilet w widocznym miejscu w aucie.

A jeśli w tym czasie trafi się kontrola?

Biletomat to nie telefon, nie mamy go w kieszeni. Jak zatem wytłumaczyć kontrolerom, o ile się na nich trafi, że zakup biletu zajmuje czas? Jak to udowodnić? Do tego dochodzi jeszcze sytuacja pani Elżbiety, która zapłaciła za parking, ale o wyłożeniu biletu przed przednią szybą przypomniała sobie dopiero po kilku minutach.

— Ze wstępnej analizy zgłoszenia dotyczącego opisanej sytuacji, wynikało że od momentu postoju przedmiotowego pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania do wystawienia wezwania do uiszczenia dodatkowej opłaty, upłynęło więcej niż 2 minuty — odpowiada Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT w Olsztynie. — Kontroler stwierdził parkowanie wskazanego pojazdu bez opłaty o godz. 09.56 (pierwszy czas kontroli). Trudno stwierdzić, ile czasu wcześniej pojazd został w tym miejscu zaparkowany, ponieważ w czasie kontroli (pierwszy czas kontroli) ani w pojeździe, ani obok niego nikogo nie było. Opłata dodatkowa została nałożona o godz. 10.02. Kierowca miał zatem minimum 5 minut na dokonanie opłaty w parkomacie, który znajdował się około 20 metrów od miejsca postoju pojazdu.

I dodaje: — Jeszcze raz podkreślę, że czas 2 minut dotyczył różnicy pomiędzy czasem wystawienia wezwania, a czasem zakupu biletu. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w Strefie Płatnego Parkowania jest wniesienie opłaty, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Przypominam również, że opłacenie biletu za postój poprzez jeden ze 112 parkomatów znajdujących się na terenie Olsztyna, to tylko jedna z możliwości. W prosty i szybki sposób, a co równie istotne, jeszcze przed opuszczeniem pojazdu, można dokonać opłaty za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash.

Kto może parkować za darmo?

Właściciele samochodów elektrycznych mogą parkować za darmo w miejskiej strefie płatnego parkowania. Nie dotyczy to prywatnych parkingów. Nie jest wymagane do tego żadne dodatkowe oznaczenie samochodu np. zielonymi tablicami czy naklejkami EE na szybie. Trzeba się jednak liczyć, że jeśli auto nie będzie miało takich oznaczeń, służby kontrolne mogą wystawić wezwanie, ale przedstawienie dowodu rejestracyjnego zakończy sprawę.

Darmowe parkowanie nie dotyczy hybryd plug-in.

Osoby niepełnosprawne posiadające niebieską kartę parkingową wzoru europejskiego również nie płacą za postój, ale jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. W każdym innym przypadku parkowanie osób niepełnosprawnych w jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą.

ADA ROMANOWSKA