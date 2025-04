Energa zarazi młodzież pasją do energetyki?

Olsztyński oddział Energa-Operator S.A. zorganizował w stolicy Warmii i Mazur spotkanie „Energia do nauki. Nauka dla Energi”, w którym wzięli udział przedstawiciele blisko dwudziestu szkół branżowych. Szesnaście z nich działa na terenie Warmii i Mazur, a z pozostałych jedna jest z Malborka.

– Celem tego spotkania jest przekazanie informacji o działaniach podejmowanych przez naszą spółkę na rzecz przyciągania talentów i kadr – mówi Piotr Grzymowicz, dyrektor generalny Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie, który dodał, że to jeden z elementów strategii rozwoju spółki. – Ze swojej strony tylko w tym roku planujemy w ramach naszego Oddziału zrealizować inwestycje warte około 300 mln zł. W kolejnych latach ich wartość będzie wzrastać i w całej grupie liczona jest w miliardach złotych. W szybkim tempie rozwija się produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Do realizacji zadań w zakresie transformacji energetycznej potrzebujemy odpowiednio przygotowanych pracowników. Te działania będą wymagały wielu wyspecjalizowanych pracowników, dlatego już teraz zachęcamy młodzież do wybierania takiej ścieżki kariery, dlatego jesteśmy zainteresowani uczniami i absolwentami techników i szkół branżowych kształcących w zawodzie elektryka, elektroenergetyka, informatyka itp. Ze swojej strony oferujemy dobrą pracę, odpowiednio na wysokim poziomie opłacaną – stwierdził szef olsztyńskiego Oddziału Energa-Operator S.A.

Joanna Kwitowska-Zawadzka, dyrektor Departamentu Kapitału Ludzkiego Energa-Operator S.A. dodała: – Chcemy zarazić uczniów pasją do energetyki. Mamy dużo potrzeb. Będziemy potrzebować ludzi.

W spotkaniu wzięła udział także senator Ewa Kaliszuk, przez lata sprawująca funkcję wiceprezydenta Olsztyna i odpowiedzialna m.in. za edukację.

– Na pewno na rynku pracy brakuje specjalistów z branży energetycznej, a zapotrzebowanie na nich jest bardzo duże – powiedziała senator Kaliszuk. – Należy wykorzystać w tej sytuacji potencjał szkół o takim profilu. Zainteresowanie spółki Energa-Operator S.A. i perspektywa zatrudnienia powinny motywować uczniów do zdobycia odpowiednich kwalifikacji, które później będą wykorzystywane w wykonywanym zawodzie.

Szkoły na spotkaniu w ramach programu „Energia do nauki. Nauka dla Energi” reprezentowała m.in. Katarzyna Chamerska, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie. W tej placówce działa klasa patronacka. – Jej uczniowie wysyłani są na praktyki, a w tym roku dostali dofinansowanie do kursów, na których uprawnienia zawodowe będą mogli zdobyć za darmo – informuje dyrektor Chamerska.

Energa współpracuje ze szkołami branżowymi także w skali kraju. Przykładem jest relacja z Zespołem Szkół „Elektryk” w Słupsku. Umowa patronacka została podpisana w 2024 roku. Patronatem zostały objęte klasy technikum kształcące w zawodzie technika elektryka oraz klasy szkoły branżowej kształcące w zawodzie elektryka. Współpraca zakłada współfinansowanie projektów technicznych realizowanych przez uczniów, przyznawanie nagród za najlepsze projekty, współuczestniczenie w organizacji praktyk zawodowych i współfinansowanie kursów. To także przekazywanie środków na wyposażenie stanowisk laboratoryjno-warsztatowych w pracowniach szkolnych, a także organizowanie staży i praktyk.

gs