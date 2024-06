Na szlakach Warmii

W sezonie urlopowo-wakacyjnym wiele osób odwiedzających Warmię i Mazury nierzadko omija niestety jedne z piękniejszych miast i wsi naszego regionu, nie zdając sobie sprawy, że tym samym pozbawia się zarówno obcowania z wielką sztuką, pięknem krajobrazu, jak i z możliwością skorzystania z duchowych owoców miejsc, które często pozostają poza utartymi szlakami wakacyjnych wędrówek. Tymczasem poza wspaniałościami takich miejscowości na Warmii, które koniecznie trzeba odwiedzić, jak choćby Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Klasztorny, Frombork, warto przecież poznać, znajdujące się w niewielkiej odległości od Olsztyna i zarazem od siebie, trzy miejscowości, których historia jest ważną częścią historii regionu. Są to punkty na mapie, które, wydaje się, są nieco zapomniane nawet przez samych mieszkańców Warmii. Warto więc chyba nieustannie zachęcać zarówno swoich, jak i turystów do wyruszenia w drogę znaczoną przez takie miejscowości jak: Dobre Miasto, Smolajny i Głotowo.

Guttstadt znaczy Dobre Miasto



Zaledwie około 25 km od Olsztyna na trasie między innymi do Lidzbarka Warmińskiego, Ornety i Braniewa znajduje się Dobre Miasto. Ta piękna nazwa, dana osadzie prawie osiemset lat temu, która miejmy nadzieję, w pewnej choćby części odzwierciedla charakter miasta, i która zarazem przecież zobowiązuje, słynie nie tylko z fabryki cukierków „Jutrzenka” (przy zakładzie jest sklep firmowy, gdzie można kupić niepowtarzalne krówki ręcznie pakowane i śliwki w czekoladzie), czy też z tak zwanej Bocianiej Baszty.

W Dobrym Mieście, leżącym wśród lasów na ładnie ukształtowanym terenie, znajduje się przede wszystkim niezwykły zabytek na skalę całego regionu - zespół kolegiacki wraz z monumentalną gotycką Bazyliką pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych (tytuł Bazyliki nadał kolegiacie Jan Paweł II w 1989 roku). Kompleks ten jest naprawdę imponujący i absolutnie godny odwiedzenia. Zespół kolegiacki, mający postać zbliżoną do założeń klasztornych i pełniący niegdyś funkcję obronną, założony jest na planie nieregularnego czworoboku. Składa się na niego schludnie utrzymany dziedziniec z figurą św. Krzysztofa, plebania, a także Ośrodek Rekolekcyjny Odnowy w Duchu Świętym „Źródło Jakuba”. Dawna biblioteka kapitulna pełni teraz rolę małego muzeum, w którym znajdują się fragmenty nieistniejących już ołtarzy, sprzętów z wyposażenia kolegiaty, rzeźby, obrazy, wyroby złotnicze. W jednym z pokojów plebanii można zobaczyć niepowtarzalny piec z 1736 roku, którego kafle przedstawiają sceny z Pisma Świętego.

Jednak największe wrażenie robi z pewnością sama Bazylika, która staraniem proboszcza kolegiaty śp. ks. Emila Rzeszutka, wraz ze skrzydłem zachodnim zespołu i przywróceniem dawnego wyglądu dziedzińca, została odnowiona w latach 1980-1986. Bazylika, będąca trzynawowym gotykiem z czworoboczną wieżą, zaskakuje swoją wielkością, jej długość bowiem - 60 metrów ustępuje tylko Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku. W wystroju kościoła przyciąga uwagę przepiękny ołtarz główny ku czci Św. Krzyża, Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych powstały w XVIII wieku i ozdobiony ogromnymi rzeźbami świętych polskich męczenników św. Wojciecha i św. Stanisława, jednymi z wybitniejszych dzieł późnobarokowej snycerki (sztuka rzeźbienia w drewnie) na całym Pomorzu.

Po obu stronach ołtarza znajdują się interesujące stalle (ozdobne ławki z wysokimi oparciami przeznaczone dla dostojników, zwłaszcza duchownych biorących udział w nabożeństwie) odnowione w XVII wieku. W ich strukturze znajdują się sceny z Męki Pańskiej inspirowane grafiką niderlandzką. W zamknięciu nawy południowej, a więc po prawej stronie nawy głównej, znajduje się ołtarz mariacki z XV wieku, a w jego przeszklonej mensie (płyta kamienna tworząca górną część stołu ołtarzowego) złożone są relikwie papieża św. Innocentego, które sprowadził do Dobrego Miasta infułat Jerzy Mocki pochodzący z Dobrego Miasta. Nawę północną wieńczy późnogotycki tryptyk świętej Anny Samotrzeć datowany na początek XVI wieku. Przy drugim ołtarzu północnym należy zwrócić uwagę na znakomitą rzeźbę późnogotycką Trójcy Świętej, którą w tej postaci zwie się Tronem Łaski, gdzie Bóg Ojciec trzyma na kolanach ukrzyżowanego Chrystusa – motyw często spotykany w kościołach i cerkwiach na Rusi Czerwonej i na Spiszu. Po przeciwnej stronie znajduje się ołtarz św. Sebastiana, czczony jako ołtarz Madonny Dobromiejskiej.

Godna uwagi jest też powstała w Królewcu kazalnica barokowa ozdobiona herbem biskupa Zbąskiego i księdza dziekana Teschnera. Ambona ta jest z pewnością najciekawszym zabytkiem tego rodzaju na Warmii. Godne zobaczenia jest też piękne baptysterium, pochodzące z epoki kardynała Radziejowskiego (1679-88), wykonane także w warsztacie królewieckim. W Bazylice warto także obejrzeć siedem ogromnych obrazów z cyklu kolegium apostołów, niegdyś w wyniku regotyzacji usuniętych. Są na nich: Jakub Starszy, Jakub Młodszy, Piotr, Filip, Andrzej, Jan i Tomasz. W nawie północnej wisi także dobry artystycznie obraz „Zdjęcie z krzyża” według Rubensa, namalowany prawdopodobnie przez miejscowego malarza Jakuba Kolberga. Kościół posiada także kilka zabytków sztuki sepulkralnej (grobowej, nagrobkowej) w postaci epitafiów (płyty z napisami nagrobkowymi). W prawej nawie znajduje się płyta nagrobna fundatora kościoła w Głotowie kan. Stoesla z 1707 roku, a także epitafium Marcina Załuskiego, sufragana płockiego. Po lewej stronie zaś przy czwartym filarze znajduje się epitafium Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, biskupa warmińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, pochodzące z 1711 roku. Warto też wiedzieć, że Bazylika posiada cenne organy 49 – głosowe, które jednak potrzebują konserwacji, toteż każda ofiara złożona na ten cel, jak i na inne prace w Bazylice na pewno będzie cennym wkładem w utrzymanie naszego dziedzictwa narodowego. Warto bowiem pamiętać, że tak naprawdę większość naszego patrymonium, które przyciąga turystów do Polski, to zabytki sztuki sakralnej, które muszą być utrzymywane przez Kościół i jego wiernych. Tylko niewielkie przecież kwoty pochodzą z budżetu państwa czy innych źródeł.

Warmińska Jerozolima

Opuszczając Dobre Miasto w kierunku południowo-zachodnim, szosą prowadzącą do Świątek, około 3 minut drogi samochodem, docieramy do Głotowa. Wieś ta położona jest na tle pięknie pofałdowanego, malowniczego krajobrazu. W zamierzchłych czasach Głotowo było miejscem rytuałów religijnych pogańskich Prusów, jednak wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa stało się przede wszystkim miejscem kultu Najświętszego Sakramentu. Z kultem tym związana jest legenda pochodząca z 1730 roku: „W miejscu, gdzie obecnie stoi kościół, pasący się wół znalazł Najświętszą Hostię, którą odgrzebał racicą, i rycząc upadł na kolana. Znaleziona Hostia Najświętsza została przez proboszcza przeniesiona w uroczystej procesji do kościoła i umieszczona w cyborium (puszka do przechowywania hostii). W następnym dniu znowu znalazło ją bydło w tym samym miejscu. Zabrało więc ją duchowieństwo Dobrego Miasta, ale nazajutrz znowu powróciła… Wówczas zrozumiano, że Bóg chce, ażeby w tym miejscu został wybudowany kościół”.

Wkrótce w tym miejscu dzięki kanonikowi z Dobrego Miasta, postawiono kościół i poświęcono go Najświętszemu Sakramentowi. Przytoczoną legendę uwieczniono na sklepieniach w obrazie przedstawiającym trzy woły klęczące przed wygrzebanym z ziemi Najświętszym Sakramentem z napisami po łacinie „Błogosławcie Pana zwierzęta dzikie i trzody” (Dn 3, 81) i „Wół rozpoznaje swojego Pana” (Iz 1, 3). Głotowo zaczęło rozwijać się jako miejsce pielgrzymek kultu Najświętszego Sakramentu. Obecny kościół konsekrował biskup warmiński Krzysztof Szembek 24 czerwca 1726 roku, ku czci Najświętszego Zbawiciela i św. Floriana. W 1875 roku kościół pomalowano. Warto zwrócić uwagę na polichromię (wielobarwne malowidło dekoracyjne na ścianie lub sklepieniu) pełną symboli, tekstów Pisma Świętego odnoszących się do Najświętszego Sakramentu oraz podobizny proroków Jeremiasza, Izajasza, Ezechiela i Daniela, a także czterech ewangelistów. Godne uwagi są też ołtarze boczne z obrazami Serca Jezusa i Matki Bożej. Kościół otacza mur z czterema kaplicami.

W wieku XIX Głotowo utraciło charakter miejsca pielgrzymkowego ku czci Najświętszego Sakramentu, jednak po wybudowaniu Kalwarii zaczęło przyciągać wiernych oddających cześć Męce Pańskiej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż źródeł nabożeństwa Drogi Krzyżowej należy szukać w pielgrzymkach do Ziemi Świętej. Jednakże tylko nieliczni mogli tam wyjeżdżać. Wiernym proponowano więc tzw. duchowe pielgrzymki, polegające na rozważaniu zdarzeń z życia i śmierci Pana Jezusa. Niektórzy po powrocie z Ziemi Świętej zakładali w swoich ogrodach, domach, klasztorach miejsca męki Zbawiciela. Z czasem zaczęto fundować, wedle wzorca jerozolimskiego, stacje Drogi Krzyżowej w rożnych krajach Europy. Pierwszym założycielem Drogi Krzyżowej w formie kapliczek i krzyży był hiszpański dominikanin Alvarus, który w XV wieku zbudował ją w klasztorze Scala Caeli w Kordobie. Inne najstarsze Drogi Krzyżowe znajdują się w Niemczech, Włoszech, Portugalii. Także w Polsce zakładano liczne Kalwarie. Najstarszą jest Kalwaria Zebrzydowska pod opieką ojców bernardynów, druga powstała w Pakości w XVII wieku. Do większych należy też Kalwaria Wejherowska zwana tez Jerozolimą Kaszubską, Kalwaria Pacławska. Inne Kalwarie to, Kalwaria Werkowska pod Wilnem, Krzeszowska, Wambierzycka zwana Jerozolimą Dolnośląską. Znane też są Kalwarie na Górze św. Anny, w Bardzie Śląskim, w Katowicach – Panewnikach, Obornikach Wielkopolskich i wreszcie Droga Krzyżowa na Jasnej Górze. W ten sposób dochodzimy do naszej Kalwarii w Głotowie zwanej Warmińską Jerozolimą.

Kalwarię tę zaczął budować ks. proboszcz Ferdynand Eugelbrecht przy poparciu dziedzica Głotowa Jana Martena. Ten ostatni odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, skąd przywiózł kamienie do poszczególnych stacji (niektóre z nich zachowały się w szklanych kloszach w poszczególnych stacjach). W 1872 rozpoczęto prace nad Kalwarią. Okoliczna ludność włączyła się do niej, składając także hojne ofiary. Po 16 latach w 1894 roku Kalwaria została poświęcona przez biskupa warmińskiego Andrzeja Thiela. Została ona usytuowana w głębokiej dolinie, na dnie której płynie potok przypominający Cedron. Tylko trzy kaplice znajdują się na płaskim szczycie wzniesienia. Kalwaria liczy dwanaście małych kaplic, trzy duże w formie kościółków oraz groty Matki Bożej z Lourdes i Ogrójca. Obecnie wszystkie pięknie odnowione. Poszczególnymi kaplicami, obok kustosza Sanktuarium dr. Marka Proszka, opiekują się ofiarnie mieszkańcy Głotowa. Kalwaria Warmińska ma szczególny urok. Wszyscy, którzy ją odwiedzają, pozostają pod niepowtarzalnym wrażeniem spokoju, możliwości oderwania się od zgiełku i zanurzenia się w modlitwie. W Głotowie, dzięki staraniom Księdza Kustosza Sanktuarium, jest też Dom Pielgrzyma „Jerozolima”. Znajduje się on przy pięknie odnowionej plebanii Księdza Proboszcza, gdzie pątnicy mogą przenocować, mając do dyspozycji także kuchnię, herbaciarnię, możliwość zakupu pamiątek, zamówienia mszy świętych i złożenia ofiary na renowację kościoła i kaplic Kalwarii.

Warto więc odwiedzić to miejsce, które zapewne na zawsze zapadnie w pamięci każdego pielgrzyma, przynosząc duchowe skutki połączone z pięknymi wrażeniami estetycznymi.

Smolajny Krasickiego

Wracając do Dobrego Miasta, warto również udać się do położonych nieopodal Smolajn, wioski oddalonej od miasta około 5 kilometrów, aby dowiedzieć się i zobaczyć, dlaczego było to ulubione miejsce… bpa Błażeja Ignacego Krasickiego – księcia poetów. Najlepiej więc wybrać drogę na Ornetę, aby skręciwszy w prawo, dojechać wprost do dawnego zespołu pałacu biskupiego. Letnia rezydencja biskupów warmińskich została zlokalizowana na wysokim brzegi Łyny i ufundowana przez bpa Adama Grabowskiego jako letnia siedziba biskupów warmińskich. Zbudowany w XVIII wieku, na planie prostokąta, zgrabny pałac o charakterze późnobarokowym, posiada dwie kondygnacje. W kilku pomieszczeniach zachowały się sufity ozdobione ornamentami sztukateryjnymi w formie rozet i wici roślinnych.

Warto też zwrócić uwagę na wieżę bramną z datą na chorągiewce iglicowej 1765, a także na oficyny z XVIII i XIX wieku. Całość okala 8-hektarowy park ze skarpami, stawami, alejami, gdzie rosną rozmaite odmiany drzew: klony, kasztanowce, brzozy, świerki, sosny, wiązy, sosny amerykańskie, i gdzie można spokojnie odpocząć po trudach zwiedzania. Poza obejściem pałacu w bliskiej odległości znajduje się drewniana kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, wybudowana dzięki inicjatywie i pod opieką ks. bpa Juliana Wojtkowskiego przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.



Zwiedzając nasz region, na szlakach wędrówek niech więc nie zabraknie tych właśnie miejsc, oddających wspaniale charakter, urok, klimat i ducha warmińskiej ziemi, które obok wielu doznań estetycznych przyniosą z całą pewnością także prawdziwe skutki duchowe z racji nawiedzenia miejsc świętych.



