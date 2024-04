Zdzisława Marianna Kobylińska kandyduje do Rady Powiatu

Szanowni Wyborcy!

Urodziłam się i wychowałam w Dobrym Mieście. Aktualnie jako nauczyciel akademicki pracuję w Olsztynie, a przez ostatnie lata pełniłam funkcję Radnej w gminie Dobre Miasto.

Jako posłanka III Kadencji RP, samorządowiec, pedagog i działaczka społeczna, chcę wykorzystać moje doświadczenie w pracy na rzecz naszego Powiatu Olsztyńskiego, a zwłaszcza dla dobra mojej gminy Dobre Miasto. Jak wiemy, jest tu jeszcze wiele do zrobienia.

Aby skutecznie pracować, nie wystarczą same chęci do kandydowania. Kluczowe są bowiem wiedza, kompetencje, umiejętności współpracy i komunikowania się z innymi.

Jestem przekonana, że spełniam te warunki, co udowodniłam jako Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej, Zdrowia w Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście oraz założycielka i prezes dobromiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jako osoba, która chętnie komunikuje się ze wszystkimi ludźmi, którzy chcą rzeczowo rozmawiać, unikam tonu agresji, kłótni, poniżania innych, dzielenia ludzi. Uważam, że o wszystkich sprawach można mówić konkretnie, spokojnie, z kulturą słowa i bez hejtu, budując, a nie dzieląc. Przecież nas, mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, większość tych trudnych kwestii, dotyka dokładnie tak samo.

Postarajmy się zatem, aby działania w tej kadencji skupiały się na budowaniu skutecznej współpracy i dbaniu o dobro wszystkich mieszkańców.

Kandyduję, ponieważ wiem, że umiem skutecznie i efektywnie pracować.

Wykorzystując swoje doświadczenie, umiejętności i kompetencje, mogę jeszcze dla Państwa wiele zrobić. Zwłaszcza w zakresie poprawy stanu dróg, zdrowia, edukacji, spraw społecznych, jak dbanie o seniorów, o młodzież, ratowanie zabytków.

Liczę na Państwa głos!!!

Zapewniam, że nie będzie on zmarnowany.

Zachęcam do kontaktu

zdzislawa.kobylinska@gmail.com

Zdzisława Marianna Kobylińska

Dr hab. Zdzisława Kobylińska

Urodzona i zamieszkała

w Dobrym Mieście.

Naukowiec, nauczyciel akademicki UWM w zakresie filozofii, etyki polityczno-społecznej, nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagog, publicystka.

Autorka licznych artykułów naukowych i książek oraz redaktorka i tłumaczka publikacji książkowych.

Absolwentka KUL, Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie i Akademii Obrony Narodowej. W Dobrym Mieście w roku 2021 założyła i prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku. Założycielka w 2008 roku Przedszkola Marysieńka w Dobrym Mieście. Aktywnie uczestniczyła w licznych seminariach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, m.in. w zakresie polityki obronnej, etyki, mediów, polityki

społecznej, w tym spraw rodziny i kobiet.

Laureatka nagród Rektora UWM za osiągniecia naukowe oraz Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Członek: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, NSZZ Solidarność UWM, Rady Naukowej Ordo Iuris. Radna Gminy Dobre Miasto od 2018. Poseł III kadencji Sejmu RP. Prywatnie mama Marii i Antoniego. Powiat olsztyński, a zwłaszcza gmina Dobre Miasto jest moim priorytetem w działaniach społecznych i samorządowych

Program „Nasz Powiat Olsztyński”

- Okręg nr 3 (Dobre Miasto)

1. Współpraca z Samorządem Dobrego Miasta

2. Poprawa jakości dróg powiatowych:

● remont drogi w Smolajnach od drogi

wojewódzkiej 507 do drogi krajowej 51.

● remont drogi w Praslity – Bzowiec pierwszy etap

połączenie z asfaltową drogą gminną.

● remont drogi Kłódka – Swobodna i Kłódka

- Cerkiewnik.

● wykonanie dokumentacji na drogę Podleśna

– Kabikiejmy Górne.

3. Rozwój i modernizacja Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej im. Jerzego Pióry – remont dachu

zabytkowego budynku szpitala, zakup karetki

i tomografu komputerowego

4. Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego

do potrzeb rynku pracy – budowa nowej siedziby

Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach

5. Utworzenie klasy sportowej w Zespole Szkół przy

współpracy z dobromiejskimi Klubami Sportowymi

– współudział w budowie nowoczesnego Orlika,

wspólnie z Gminą Dobre Miasto

6. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego

mieszkańców – współpraca z Policją, Państwową

Strażą Pożarną i wspieranie Ochotniczych Straży

Pożarnych

7. Współpraca z przedsiębiorcami poprzez

wspieranie procesów inwestycyjnych

8. Rozwój transportu publicznego

9. Działania społeczne – wsparcie organizacji

pozarządowych i grup nieformalnych.